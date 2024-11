Violenta lite in casa, accoltella coinquilino nel Torinese

E' stato arrestato dai carabinieri a Castellamonte (Torino) un 51enne residente nel paese accusato di avere accoltellato il coinquilino, la scorsa notte, al culmine di una lite. L'episodio si è verificato in un alloggio del centro. Il ferito, 52 anni, colpito da un solo fendente, è stato poi trasportato in ospedale a Ivrea e dimesso con una prognosi di una settimana. L'arresto è scattato per il reato di lesioni. I due sono italiani già noti alle forze dell'ordine.