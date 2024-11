Ravello (FdI), Cpr parte integrante gestione immigrazione irregolare

"Che piaccia o no i Cpr, compreso quello di corso Brunelleschi a Torino, sono parte integrante delle gestione dell'immigrazione irregolare e della sicurezza nazionale: la legalità non ha protagonisti e antagonisti, chi è contro la legalità è contro lo Stato e, soprattutto, contro gli italiani perbene. Con noi al governo c'è un assunto che non è sindacabile: in Italia si entra solo e soltanto regolarmente, senza scorciatoie o furberie". Ad affermarlo Roberto Ravello, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte. "Probabilmente chi, come il Gabrio, ha appena festeggiato 30 anni di abusivismo e di lotta violenta, non ha ben chiaro il concetto di rispetto delle leggi e delle regole. La loro è una battaglia di retroguardia, fuori dal tempo: i cittadini chiedono sicurezza e ordine, non arretreremo di un centimetro di fronte alle solite minacce di chi cavalca il caos sociale", conclude Ravello.