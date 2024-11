SACRO & PROFANO

Sinodo confuso, niente Vaticano III. Cordata canavesana per Bedello

Papa Francesco scontenta tutti: progressisti e conservatori. Ma per qualcuno la strada è tracciata e non si potrà tornare indietro. La "singolare" enciclica sul culto del Sacro Cuore di Gesù. Il vicario di Vercelli in pista per la guida della diocesi di Ivrea

La seconda sessione del sinodo sulla sinodalità è terminata con l’approvazione di un documento finale interlocutorio al quale il papa ha però voluto dare valore magisteriale, anche se in senso non normativo, consegnandolo «al santo popolo di Dio». Diciamo subito che il campo progressista è rimasto abbastanza deluso in quanto dal sinodo ci si aspettavano decisioni fortemente innovative come il diaconato femminile, l’abolizione del celibato sacerdotale, l’apertura all'agenda lgbt. D’altro canto, il papa aveva già provveduto a togliere dalla discussione sinodale i principali temi caldi affidandoli a dei gruppi di studio blindati, dichiarando poi apertamente che, per quanto riguarda le donne diacono, i tempi non fossero ancora maturi, stoppando quindi ogni decisione in merito. Di tale delusione si è fatto interprete il capo della “scuola di Bologna”, Alberto Melloni, con un duro editoriale sul Corriere della Sera lamentando che «il doppio sinodo bergogliano poteva e doveva essere il punto di caduta della svolta dottrinale» imposta – secondo lui – alla Chiesa dal Vaticano II e invece esso «tramonta senza traumi e senza frutti». Per lo storico emiliano, «il sinodo sulla sinodalità ha lavorato su indecifrabili tavoli di auto-aiuto, segretati senza ragione fino al documento finale che scontenta tutti, anche se tutti lo voteranno per riguardo a Francesco. Dopo due anni in cui tutti sussurrano e il papa da solo decide su cosa è tempo di decidere (niente) e su chi (i teologi di corte) farà maturare i temi dichiarati immaturi, senza una sola votazione, era prevedibile».

Se pure anche lui poco soddisfatto e assai critico della sua conduzione, il liturgista Andrea Grillo, cerca di cogliere del sinodo gli aspetti positivi. Due in particolare, guarda caso quelli che hanno avuto più voti contrari. Sulla liturgia dovrà approfondirsi il rapporto con la sinodalità e per questo lavorerà un gruppo di studio con il compito di aprire «uno sguardo significativo sul rapporto originario tra synaxis e synodus». Sulla donna e l’autorità nella Chiesa il sinodo sembrerebbe avere chiuso, ma uno spiraglio è rimasto aperto e anche su questo, dice Grillo, «si dovrà lavorare». Infatti, il documento finale al n.60 recita: «Non ci sono ragioni che impediscano alle donne di assumere ruoli guida nella gestione della Chiesa. Non si potrà fermare quello che viene dallo Spirito. Anche la questione dell’accesso al ministero diaconale resta aperta». Perché in effetti, se si legge attentamente il documento finale, esso apre vaste prospettive in quanto il processo sinodale non è finito ma continuerà incessantemente tramite atti concreti. Ne ha elencati alcuni l’ineffabile padre James Martin: sinodo annuale nelle diocesi, nuovi ministeri nelle parrocchie, esperienze di «conversazione nello Spirito» tra famiglie o gruppi e se non si concedono competenze dottrinali alle conferenze episcopali, il documento dice però che «occorrerà chiarirne meglio lo statuto teologico e canonico», si parla poi di istituire il ministero «dell’ascolto e dell’accompagnamento». Insomma, non è che l’inizio dove si tengono aperte tutte le porte con il solito sistema, non più chiarezza e perentorietà come in passato, ma fluidità e oscurità in vista di futuri «progressi». Il metodo è sempre quello di monsignor Annibale Bugnini, autore della riforma liturgica, che a coloro che si lamentavano perché Sacrosantum Concilium (votata anche da monsignor Marcel Lefebvre) era poco audace, egli li rassicurava dicendo che si era stati nel vago perché alcune locuzioni, anche innocenti o insignificanti, contenevano in nuce aspetti che in seguito avrebbero contraddetto tutto il resto. Si veda in proposito il caso del latino che la costituzione conciliare raccomandava permanesse nella liturgia (n.36) ma che oggi è nella pratica proibito.

***

Silenzio assoluto invece di tutti i media e dei nostri loquaci vescovi su uno degli atti più singolari di papa Francesco e che dice tutta la contraddittorietà di questo pontificato. Tre giorni prima della chiusura del sinodo, il papa ha dedicato la sua quarta enciclica Dilexit nos al culto del Sacro Cuore di Gesù, fornax ardens caritatis. Alla cui teologia, esposta mirabilmente da Leone XIII, Pio XI e Pio XII, egli si richiama per cui «la devozione al Cuore di Cristo è essenziale per la nostra vita cristiana (...) tanto che possiamo affermare ancora una volta che il Sacro Cuore è una sintesi di tutto il Vangelo» (n.83), ribadendo poi il concetto teologico di riparazione per i peccati del mondo (nn.153-156), «in quanto i peccati e i delitti degli uomini, in qualsiasi tempo commessi, furono la causa per la quale il Figlio di Dio fosse dato a morte» (n.155).

Seguono poi lunghe citazioni di grandi santi, quali S. Francesco di Sales, S. Margherita Maria Alacoque, S. Claudio de la Colombiere, S. Charles de Foucauld, S. Teresa di Gesù Bambino e si ripropongono le pie pratiche della comunione eucaristica del primo venerdì del mese e l’adorazione eucaristica del giovedì. Il documento finale del sinodo e l’enciclica sembrano – come qualcuno ha notato – provenire «da due pianeti diversi» ma mentre la prima non ha valore normativo e causerà una gran confusione in fedeli sempre più disorientati, la seconda farà bene alle anime nostre perché «in mezzo al vortice del mondo attuale e alla nostra ossessione per il tempo libero, il consumo e il divertimento, i telefonini e i social media, dimentichiamo di nutrire la nostra vita con la forza dell’Eucarestia» (n.84).

***

Sembra che in vista della nomina del nuovo vescovo di Ivrea, dopo i progressisti, si stia muovendo, in forme più felpate, anche il partito – sempre in auge – degli opportunisti. Quelli che cercano di stare con il vincitore per riuscire a ottenere quella preminenza e quell’influenza che ritengono sia a essi dovuta per le loro preclare qualità, ma soprattutto per risollevare – dicono – la diocesi dal baratro in cui sarebbe caduta e di cui nessuno per la verità si è accorto. Costoro avrebbero individuato il soggetto giusto nell’attuale vicario generale di Vercelli, monsignor Stefano Bedello. Già prevosto di Santhià, 50 anni, licenziando (pare ancora) in Liturgia pastorale a Padova (Santa Giustina), seppur risparmiato fino al 2016 da incarichi pastorali gravosi per poter portare a termine gi studi. Di formazione tradizionale, avvezzo ad abiti prelatizi (anche prima di averne il diritto), croci pettorali, e mozzette di pelliccia, “convertito” poi opportunamente (od opportunisticamente) al nuovo corso, pur mantenendo gli orpelli di cui sopra, detiene saldamente il munus conquistato in qualità di vicario generale, rettore del seminario, direttore dell’ufficio liturgico e prevosto della cattedrale. Tutti ricordano la vistosa poltrona da lui collocata su di una predella in presbiterio sulla quale sedeva nelle liturgie corali tra la nomina di parroco del duomo e quella, sopraggiunta qualche mese dopo, a canonico del capitolo. Non gli sembrava evidentemente dignitoso sedere come altri presbiteri non canonici in uno degli stalli inferiori del coro durante l’ufficio capitolare.

Considerati i collegamenti dei suoi sostenitori eporediesi è opinione comune che la candidatura di monsignor Bedello trovi l’appoggio dei cardinali Arrigo Miglio e Tarcisio Bertone; quest’ultimo, canavesano di Romano, mantiene il titolo di arcivescovo emerito di Vercelli. Sono in tanti poi a chiedersi quale ruolo giocherà in questa partita l’ormai unico erede dell’illustre tradizione diplomatica eporediese e cioè monsignor Roberto Lucchini, classe 1973, ordinato nel 1999, attualmente consigliere di Nunziatura in Congo sulle cui spalle – secondo qualcuno – dovrebbero cadere presto le infule episcopali.

***

Forse per permettere ai vertici curiali di potere chiedere ai parroci ultrasettantacinquenni di fare altrettanto, la vera eminenza grigia della diocesi di Torino, monsignor vescovo Guido Fiandino, ha infine rassegnato le dimissioni da parroco della Crocetta. Don Guido rimarrà però a presidiare la prestigiosa comunità di via Marco Polo continuando così, da collaboratore del parroco, già suo coparroco, don Francesco Santamaria, a dispensare i suoi preziosi consigli alla vecchia guardia pellegriniana e a vigilare con premura sulla diocesi come padre severo ma giusto.

***

Don Paolo Resegotti, da ventisei anni papa-re di Grugliasco e uomo di punta del clan “boariniano”, emette sempre sentenze inappellabili. Il praticantato dei suoi viceparroci ha il compito di raddrizzare quelle tendenze troppo conservatrici e normalizzare coloro che pensano di essere diventati preti per la Chiesa e non secondo la “tradizione di Torino”. È noto a tutti, infatti, come i giovani che entrano nel seminario subalpino con fervore e con le più buone intenzioni dopo un po’, continuando a fare l’adorazione e a recitare il rosario, vengono convocati da qualche superiore che li congeda in quanto non avrebbero «la vocazione giusta per Torino». Così chi, pur ordinato sacerdote e inviato viceparroco al campo rieducativo di Grugliasco, non intende la lezione e non si adegua alla pastorale di cui don Paolo è il conclamato modello, viene inviato altrove, magari in provincia a fare da prete-trottola per cinque parrocchie.