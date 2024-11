Malore durante la maratona del lago Maggiore, grave un podista

Un podista impegnato nella 'Lago Maggiore Marathon' ha accusato un malore, accasciandosi a terra al termine della mezza maratona. L'uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un 32enne di nazionalità cinese, è stato soccorso dai medici presenti sul percorso di gara e successivamente trasportato in elicottero all'ospedale di Novara. Al momento non sono note la sue condizioni, ma sarebbe stato ricoverato in codice rosso. L'uomo ha accusato un malore, forse un infarto, in prossimità di corso Italia a Stresa. La corsa, su diverse distanze, si svolge tra Arona e Verbania.