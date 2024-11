Gruppo Piemonte a Londra

Dopo Singapore si vola a Londra. Missione istituzionale del Piemonte nella capitale inglese, dal 4 al 6 novembre, con l’obiettivo di attrarre investimenti e presentare la propria offerta turistica. L’occasione è Wtm, una delle due più importanti fiere del settore insieme a Berlino. Durante la missione saranno anche rivelati i dettagli di The 50Best Restaurants Award, la competizione che ogni anno individua i 50 migliori chef al mondo e che nel 2025 si svolgerà a Torino e in Piemonte. Nella delegazione capitanata da Stefano Lo Russo e Alberto Cirio sono rappresentati Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Ceipiemonte, VisitPiemonte, le Atl del Piemonte, tra cui Turismo Torino e il Consorzio delle Regge Sabaude. In particolare, nella mattinata di lunedì, top manager di aziende di primaria rilevanza nella capacità di realizzare progetti di investimento all’estero sono stati coinvolti dal Financial Times per un incontro con le istituzioni piemontesi. Saranno presenti, tra gli altri, i vertici di Space Solar, Hybrid Air Vehicles, Amazon, Quantum Propulsion Technologies, Evolito, Aspia Space, Infogrid, Renesas Electronics, Graphcore. Inoltre, in questa occasione Financial Times presenterà in anteprima un Report di approfondimento sull’ecosistema piemontese, frutto delle interviste realizzate a inizio ottobre, che verrà pubblicato dalla sua testata specializzata in materia di investimenti diretti esteri nel mese di dicembre 2024. Nel pomeriggio previsto anche un incontro della Città di Torino insieme al Collegio Carlo Alberto con la London School of Economics e il suo Centro di Ricerca LSE Cities. Lunedì pomeriggio è in agenda “Piemonte's Ecosystem and Its Investment Opportunities” organizzato all’Ambasciata d’Italia a Londra: una conferenza di presentazione rivolta a oltre 100 rappresentanti di aziende estere, con testimonianze di chi ha scelto di investire in Piemonte. Alla fiera World Travel Market 2024, dal 5 al 7 novembre, il Piemonte è presente con uno stand all’interno del Padiglione Italia.