Cia di Alessandria chiede lo stato di calamità

"Campagna 2024 pessima per tutti i settori agricoli della provincia di Alessandria: gli indicatori di produzione sono negativi in confronto agli anni precedenti, i prezzi corrisposti agli agricoltori restano insufficienti e gli aiuti pubblici sono in forte ritardo. A seguito di questo stato di crisi e a causa delle conseguenze disastrose del cambiamento climatico e delle continue condizioni meteo avverse, la Cia (Confederazione italiana agricoltura) di Alessandria chiede lo stato di calamità e richiede un incontro in Regione Piemonte per fornire una puntuale analisi". "Le produzioni - viene riferito - hanno avuto un crollo importante: 40% in meno per i pomodori, 30% in meno sui cereali, 30% in meno per le uve, addirittura fino al 70% in meno per il miele. Le orticole e la frutta hanno sofferto il marciume, per molti imprenditori la raccolta delle nocciole è stata quasi azzerata. Anche il riso ha sofferto, con un calo di produzione del 10-15%. Ad aggravare il quadro zootecnico provinciale: allevamenti ancora sotto scacco della Peste suina africana, cui si sono aggiunte la Blue Tongue e la Brucellosi". "Tra le proposte concrete portate avanti da Cia Alessandria - viene evidenziato - ci sono la sospensione dei finanziamenti fino a 18 mesi (rivedendo l'attuale normativa poco applicabile nello stato di necessità in cui si trova la provincia) e la sospensione del pagamento dei contributi Inps datori di lavoro e titolari di azienda: la creazione di crediti di imposta specifici per la perdita di fatturato nei vari settori.