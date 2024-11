Appendino, non è il momento per un'alleanza strutturale col Pd

"Questo non è il momento per un'alleanza strutturale con il Pd. Prima di ogni altra cosa, il Movimento deve ridarsi un'identità e una visione. Non riusciamo più a parlare agli esclusi, a tante persone in difficoltà, e allora dobbiamo essere più netti e radicali nelle proposte, darci nuove battaglie identitarie". Lo afferma la vicepresidente del M5s Chiara Appendino, intervistata dal Fatto quotidiano. In Liguria, spiega Appendino, il M5s è andato male perché "non siamo riusciti a costruire un progetto per una vera alternativa alla destra degli affari e degli interessi, quella dell'ex presidente regionale Toti". Inoltre "a capo della coalizione non c'era una figura innovativa e credibile per i nostri elettori, che potesse garantire discontinuità. Molti degli elettori del M5S non sono andati a votare proprio per questo, perché non riuscivano a distinguere tra i due campi". Per Appendino "Conte non è certo in discussione. Ma lo ripeto, dobbiamo essere più netti nelle scelte. E in generale non dobbiamo apparire subalterni rispetto al Pd, come talvolta è sembrato". A fine mese c'è la Costituente: "Voglio essere chiara: io non penso che il Movimento possa rilanciarsi solo cambiando alcune regole - sostiene l'ex sindaca di Torino - Per me modificare la norma dei due mandati non è un tabù, mentre penso che il simbolo non si debba toccare. Ma il punto restano l'identità e i temi, e come tornare a parlare ai tanti che non vanno più a votare. La Costituente deve servire a fare chiarezza su questo. Se diventasse solo una battaglia di personalismi, sarebbe un'occasione persa e un grave errore". Appendino infine avverte: "Il rischio è che il M5S diventi insignificante, e che non riesca più a incidere nel Paese, ma io non voglio arrendermi a questo. Penso che abbiamo ancora molte battaglie da fare".