Marrone (FdI), "esiste a Torino un'emergenza antagonismo"

"A Torino purtroppo succede anche questo. Capita che l'alza bandiera del 4 novembre, festa nazionale delle forze armate in piazza Castello, venga bloccato e ritardato per colpa di quattro antagonisti appesi come dei salami su un'impalcatura. Questa è la conferma che esiste ormai un'innegabile emergenza antagonismo nella città di Torino". Lo afferma l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, presente questa mattina alla cerimonia per la festa delle forze armate che si è tenuta a Torino, dove c'è stata la protesta degli Extinction Rebellion. "Questi gruppi estremistici si sentono evidentemente le spalle coperte da una certa parte politica, si sentono legittimati e quindi osano sempre di più. È davvero un peccato, oltre che un fatto inaccettabile, che a farne le spese sia un momento istituzionale dedicato alle forze armate, alla Vittoria della prima guerra mondiale e a tutti i caduti morti per la Patria. Noi siamo comunque qui per celebrarlo, ma riteniamo che nessuno possa più chiudere gli occhi su quello che sta avvenendo nella nostra città" conclude Marrone.