PASSATO & PRESENTE

Trent'anni fa la grande alluvione, Mattarella alla commemorazione

Il Piemonte ricorda i drammatici giorni del 5 e 6 novembre 1994, quando l'indata di maltempo scatenò la sua furia: 78 vittime, più di duemila feriti, migliaia di sfollati e ingenti danni. Il Capo dello Stato sarà ad Alessandria a fine mese per inaugurare il monumento

Sarà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì 26 novembre 2024 il momento clou della commemorazione della “grande alluvione” che nel 1994 ha colpito il Piemonte. Il Capo dello Stato sarà ad Alessandria per inaugurare il monumento dedicato al trentennale dell’alluvione che costò alla città 14 morti. Una memoria resa ancora più viva dalla coincidenza con la tragedia di Valencia, oltre che con il ripetersi di eventi gravissimi in Emilia-Romagna.

Sono passati 30 anni dalla più drammatica alluvione che ha colpito il Piemonte. La cronaca, ancora viva nella mente dei piemontesi, riporta numeri impressionanti: 78 vittime, più di duemila feriti, migliaia di sfollati e miliardi di lire di danni. È dal 3 al 6 novembre 1994 che le province di Cuneo, Asti, Alessandria e in parte Torino sono sconvolte da una violenta ondata di maltempo che scarica al suolo 600 mm di pioggia in sole 48 ore. Pioggia che alimenta i fiumi e crea un’ondata di piena del Tanaro a monte di Garessio, nel Cuneese, che scendendo a valle rompe gli argini in molte aree lasciando dietro di sé devastazione e morti. Il 4 novembre, in particolare, il maltempo che ha colpito la Pianura Padana si accanisce in modo particolare con fortissime precipitazioni nelle province meridionali del Piemonte, ai confini con la Liguria e in particolare nella zona di Acqui Terme. Nella seconda fase, le precipitazioni si estendono nell’Alessandrino e Astigiano, dove i bacini più colpiti sono quelli del Tanaro, della Bormida e del Belbo. Il 5 novembre le precipitazioni fanno registrare valori compresi tra i 200 e 200 mm in 24 ore. Nella terza fase le forti piogge colpiscono la fascia Prealpina, tra la Val Pellice e la Valsesia. Le precipitazioni si intensificano nella serata di sabato 5 novembre per attenuarsi nella mattinata di domenica. È la notte più dura: il Tanaro esonda in numerose zone, così come molti suoi affluenti, tra cui il Belbo e il Borbore. Al mattino, la conta dei danni è drammatica. Alba e Asti sono in gran parte allagate, Alessandria è sott’acqua per il 50 per cento della sua superficie. Intanto, la piena raggiunge nelle prime ore del 7 novembre il fiume Po. In totale, sono 780 i Comuni colpiti, di cui 181 gravemente alluvionati. Interi centri abitati sono isolati e senza luce e gas, ponti crollati, viabilità in crisi, comunicazioni interrotte. E ancora danni a edifici pubblici e privati, a industrie, esercizi commerciali e all’agricoltura.

“Il Comune di Alessandria”, ha commentato il sindaco Giorgio Abonante, "è felice che il Presidente della Repubblica abbia deciso di onorare della sua presenza l’inaugurazione del nuovo monumento dedicato alle volontarie e ai volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che si spesero in prima persona per affrontare quella drammatica catastrofe”. Proprio il ricordo della grande solidarietà che da ogni parte d'Italia arrivò in soccorso della città è stato al centro delle numerose iniziative che già da settimane Alessandria ha dedicato al trentennale, e che culmineranno il 6 novembre, giorno dell’anniversario, con le celebrazioni ufficiali, la messa in Cattedrale, poi la deposizione di corone al monumento alle vittime, nel parco Carrà nel quartiere Orti, e alla lapide nella chiesa di San Michele.