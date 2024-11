Primo ciak per La Gioia, il nuovo film di Gelormini

Primo ciak per La Gioia, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini interpretato da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, scritto da Giuliano Scarpinato e Benedetta Mori in collaborazione con Chiara Tripaldi e Nicolangelo Gelormini e liberamente ispirato ad un fatto di cronaca. La fotografia è affidata a Gianluca Palma, il montaggio è di Chiara Vullo, la scenografia di Eugenia F. Di Napoli e i costumi sono di Antonella Cannarozzi. Le riprese si svolgeranno tra Torino e Roma. Prodotto da Viola Prestieri per HT Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, La Gioia uscirà in sala nel 2025 con Vision Distribution. Nicolangelo Gelormini è regista, sceneggiatore e montatore. Nel 2020 il suo primo lungometraggio, Fortuna, viene presentato in Concorso alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2022 firma la docuserie Sky Il Sequestro Dozier. L'anno successivo torna alla Festa del Cinema di Roma con il documentario Lucio Amelio che gli vale un Nastro d'Argento speciale e dirige un episodio della serie L'arte della gioia, presentato al Festival di Cannes 2024.