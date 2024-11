GRANDI EVENTI

Sinner a Torino, è "carotamania"

Assediato dai tifosi, l'atleta altoatesino svolgerà dei test medici e da martedì si allenerà al Circolo della Stampa Sporting in vista delle Atp Finals. Cori da stadio intonati da chi ha fatto perfino 12 ore di attesa davanti al Principi di Piemonte pur di vederlo

Dopo l’accoglienza trionfale di ieri, con cori da stadio intonati da chi ha fatto perfino 12 ore di attesa davanti all’hotel Principi di Piemonte pur di vederlo, oggi Jannik Sinner ha continuato a ricevere dimostrazioni di grande affetto da parte della gente di Torino e di chi si trova nel capoluogo piemontese per assistere alle Atp Finals che cominceranno domenica. “Ci vediamo presto”, insieme ad ampi gesti di saluto, è quanto Sinner ha regalato ai suoi tifosi, molti dei quali si trovano ancora nei pressi dell’albergo dove alloggia il numero uno del tennis mondiale. Intanto per Jannik è in programma lo svolgimento dei test fisici al J-Medical, centro sportivo della Juventus. Poi comincerà l'avvicinamento alle Finals, con il via agli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting previsto per domani.

L’atleta altoatesino, giunto ieri sera sotto la Mole, da domani si allenerà al Circolo della Stampa per farsi trovare pronto, dopo aver saltato il torneo di Parigi-Bercy, per diventare il primo italiano con tre partecipazioni alle Finals in singolare. n una stagione che lo ha visto arrivare minimo ai quarti di finale in tutti i tornei a cui ha preso parte, Sinner punta a riscattarsi dalla sconfitta in finale della passata stagione, in cui ha perso 6-3, 6-3 contro il serbo Novak Djokovic, ma sembra passato un secolo da quel match. Da allora, infatti, l'altoatesino non ha più perso contro il neo campione olimpico di Parigi 2024: nella cavalcata trionfale in Coppa Davis 2023, poi quest’anno in semifinale all’Australian Open e nella finale del Masters 1000 di Shanghai, Sinner ha ribaltato una storia che fino a un anno fa lo vedeva sempre perdente contro Nole, pareggiando il conto dei confronti vinti. Sinner, insieme a Bolelli e Vavassori faranno gli onori di casa, con uno spettacolo che, venerdì 8 novembre a partire dalle ore 21, inaugurerà ufficialmente le Nitto ATP Finals. I tre azzurri scenderanno in campo al fianco di tre grandi protagonisti della musica italiana: Blanco, Madame e Marco Mengoni.