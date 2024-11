CYBERSECURITY

Csi Piemonte "bucato" dagli spioni.

Pd incalza Cirio: "Riferisca in aula"

Il consorzio informatico partecipato dalla Regione è tra i grandi data center violati dalla rete che ruota attorno a Pazzali e alla sua Equalize. I dem chiedono al governatore "trasparenza". Miliardi di dati potrebbero essere stati trafugati. LA REPLICA DEL CSI

Qual è il ruolo del Csi Piemonte nella torbida vicenda dei cosiddetti “spioni”? Quanto un apparato parallelo a quello dello stato è riuscito a infiltrarsi nel consorzio informatico pubblico? Di quanti e quali dati possono essere entrati in possesso? Queste sono alcune delle domande che il Pd pone ad Alberto Cirio e alla sua giunta dopo che il nome del Csi è stato associato all’indagine che ruota attorno alla società Equalize di Enrico Pazzali, autosospeso presidente di Fondazione Fiera Milano, considerato vicino al governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ora è indagato per associazione per delinquere finalizzata agli accessi abusivi alle banche dati.

“Chiediamo trasparenza e informazioni” affermano la capogruppo del Pd a Palazzo Lascaris Gianna Pentenero e il collega Daniele Valle. “Abbiamo appreso dagli organi di informazione, in particolare dal quotidiano Domani, che i Carabinieri di Varese stanno indagando su infiltrazioni nei datacenter di corso Unione Sovietica 216. Stralci delle informative dei Carabinieri riportati dal quotidiano riferiscono di persone legate all’organizzazione che potevano accedere direttamente ai dati conservati da Csi”.

Il Csi è il più grande data center d’Italia, un cervellone in cui sono custoditi miliardi di dati sensibili, dalla pubblica amministrazione alla sanità. La Regione Piemonte detiene il 19,1% delle sue quote, così come Università e Politecnico di Torino, un altro 11,5% è in capo a Città Metropolitana e Comune di Torino, il 26,8% ad altri enti locali associati (Province, Comuni e Città Metropolitane), il 13,7% ad Asl e Aso e infine il 9,7% a società partecipate, agenzie e altri enti. Insomma, si tratta in sostanza di un ente pubblico che tale è rimasto in questi anni proprio per via della sua delicata mission. Secondo chi sta indagando, gli spioni si sarebbero infiltrati nei sistemi del consorzio, cui viene “demandata la gestione dei dati su server in cloud”.

Anche i dati del sistema Sdi, dov’è contenuta la banca dati relativa a tutti i cittadini italiani, in dotazione alle forze dell’ordine, “è detenuto nei server fisici di Torino” si legge nelle intercettazioni di uno degli indagati. Non solo. Tra i fornitori del Csi Piemonte, secondo quanto ricostruito da Domani, c’è anche Municipia spa, la società attiva nella gestione e riscossione dei tributi per gli enti locali con sede a Trento. A sua volta, Municipia è nella lista dei clienti-fornitori di Equalize. Da gennaio 2022 a novembre 2023 la spa avrebbe elargito circa 30mila euro alla società di Pazzali. Di qui la richiesta, direttamente al presidente del Piemonte Cirio, “di riferire al Consiglio quali informazioni abbia in merito e come intenda procedere per tutelarsi nei confronti delle persone che hanno commesso atti illeciti sui server del Csi”.

Con una nota successiva alla pubblicazione di questo articolo il Csi “dichiara la propria totale estraneità” ai fatti riportati nell’articolo pubblicato da Domani, definendo addirittura “illazioni prive di ogni fondamento” quelle contenute nel pezzo. “Il Csi Piemonte – si legge ancora nella nota – non ha, nè ha mai avuto, alcun tipo di rapporto con la società Equalize o gestito interazioni con la piattaforma “Sistema Sdi” del Ministero dell’Interno. Tantomeno ha ricevuto comunicazioni di sorta rispetto ad ipotetiche indagini in corso. Dai sistemi di monitoraggio e controllo del Csi, costantemente presidiati h24 da parte del Security Operation Center, non risultano in alcun modo né accessi impropri, né esfiltrazioni di dati”. E ancora: “Per quanto riguarda la società Municipia, è anch’esso uno dei fornitori del Csi e come tale opera secondo stringenti regole di accesso ai dati, occupandosi prevalentemente di alcuni servizi applicativi per gli enti locali. Anche Municipia si è già dichiarata estranea ai fatti”.