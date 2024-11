Extinction Rebellion protesta a Torino, 13 identificati

Tredici attivisti di Extinction Rebellion sono stati identificati dalla digos della Questura di Torino. Gli ambientalisti avevano partecipato questa mattina a una manifestazione in piazza Castello durante le celebrazioni per la festa delle forze armate. Alcuni di loro erano saliti, intorno alle 7.30, sulle impalcature di Palazzo Madama e avevano appeso uno striscione con la scritta "Onorano guerre, distruggono terre", mentre altri hanno dato il loro sostegno dalla piazza con un altro striscione con scritto "Liberi popoli in libere terre" e una bandiera Palestinese. La cerimonia dell'alzabandiera, che doveva svolgersi alle 10, a causa della protesta, ha avuto un ritardo di circa un'ora ed è iniziata solo quando lo striscione è stato rimosso dalla polizia e dai vigili del fuoco.