POLVERE DI (5) STELLE

Portas in faccia ad Appendino:

"Si compri un pallottoliere"

La parlamentare M5s scarica il campo largo, ma per il leader dei Moderati "i voti li hanno persi da soli". Anzi, "li ha persi da sola, come provano le batoste dopo i suoi 5 anni a Torino, e in Piemonte soltanto 4 mesi fa". Insomma, una stratega coi fiocchi

“Bocciata in matematica”. Per il leader dei Moderati Giacomo Portas l’intervista di Chiara Appendino al Fatto quotidiano, dove chiude all’alleanza coi dem, è una gaffe pari a quella di Giorgia Meloni nel salotto di Bruno Vespa, dove la premier si è impappinata sui numeri della sanità. La tesi dell’ex sindaca di Torino, oggi vicepresidente di un Movimento sull’orlo della guerra civile, è che “l’abbraccio del Pd ha dimostrato di essere dannoso per noi. Dobbiamo smetterla di parlare di campo largo” e “concentrarci su noi stessi”. Una posizione insostenibile a giudizio di Portas, secondo cui il 4,56% raccolto dai 5 Stelle poche settimane fa in Liguria è tutt’altro che una débâcle episodica. “Hanno preso il 6,04% alle scorse regionali, da non confondere col 7,68% preso dalla sua candidata Sarah Disabato”. Un punto e mezzo in più che “è più o meno quanto raccogli in più quando ti presenti da solo”. Cade pure la scusa della faida interna tra il presidente Giuseppe Conte e il fondatore/garante Beppe Grillo, che alle regionali non è neanche andato a votare: “Conte e Grillo in Piemonte non c’erano”.

Insomma, la colpa della Caporetto dei 5 Stelle non è del Pd, “che non mi interessa difendere, ma della loro mancanza di credibilità”. E neanche del pedigree da politico di lungo corso del candidato Andrea Orlando, che non troppo elegantemente Appendino oggi scarica definendolo una “figura non innovativa”: “Sempre dopo. E poi Orlando ha comunque riconquistato Genova, dove governa il centrodestra”. Lo dicono i numeri, insiste Portas: “Stimo Appendino, ma le dico che i voti li ha persi da sola. E lei non deve parlare perché dopo 5 anni di governo a Torino con giunta monocolore hanno fatto l’8%”.

Un dato ben peggiore rispetto a Roma, dove dopo 5 anni al governo del municipio gli (ex?) grillini hanno raccolto l’11%, corroborato tra l’altro dalla presenza di una civica a sostegno di Virginia Raggi al 4,3%: “Un caso così eclatante come quello di Torino in Italia non l’avevo mai visto”, mette il dito nella piaga. Insomma, a lui Appendino “sta simpatica”, ma da qui a stringere accordi ce ne passa: “Fanno sempre le pulci agli altri però hanno firmato i decreti sicurezza con Salvini”. Certo, la coerenza è merce rara, e non solo tra i pentastellati, visto che i suoi Moderati stanno a Torino col centrosinistra e in Regione col centrodestra. “Noi non abbiamo tesseramenti, e io della Regione non mi occupo”, si schermisce Portas. Lui che col Pd, da indipendente, ha fatto pure il deputato per tre legislature, non accetta lezioni, preferendo la parte del tradito: “Carlotta Salerno (oggi assessora alle periferie della giunta Lo Russo, ndr) doveva essere candidata alle politiche, a 10 minuti dalla chiusura è sparita dalle liste. Andiamo dove troviamo il simbolo che ci piace di più”. E alle ultime regionali era il Piemonte liberale e moderato di Alberto Cirio. Anche se in questo caso la m era minuscola.