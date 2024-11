Non ti scordar di me

Da simbolo della polemicuccia tra destra e sinistra piemontesi a icona nazionale della festa dedicata alle forze armate, il 4 novembre. Il non ti scordar di me – nome popolare del fiore myosotis – era stato adottato dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto Patres, finanziato con 20mila euro, per spedire militari in congedo nelle scuole a parlare di “valori e simboli della patria”. Una delle tante controverse iniziative dell’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, contro cui si scagliò tutto il Pd, a partire dalla deputata di Borgo San Dalmazzo Chiara Gribaudo, che da qualche anno vede fascisti ovunque. A distanza di un anno, però, quel fiore è sul petto delle più alte cariche dello Stato, da Giorgia Meloni a Sergio Mattarella, e pure chi allora criticò quel progetto oggi sfoggia il fiore con certa disinvoltura, tra cui esponenti dem di primo piano. Non ti scordar di me? Qualcuno, da un anno all’altro, se n’è già scordato.