GLORIE NOSTRANE

Onorevole pistola, Pozzolo dall'attacco alla Difesa

A quasi un anno dai botti di Capodanno, arriva un regalo di Natale anticipato per il deputato di Vercelli che oltre agli esteri ora si occuperà pure di forze armate nell'apposita commissione parlamentare. Un segnale di disgelo con Fratelli d’Italia?

Quando si dice l’uomo giusto al posto giusto. Il deputato Emanuele Pozzolo, “sospeso” da Fratelli d’Italia 10 mesi fa, dopo la vicenda dello sparo di Capodanno, entrerà in commissione Difesa per sostituire il vice ministro Edmondo Cirielli.

La pistola più veloce di Vercelli avrà anche il benefit di mantenere il suo posto nella commissione Esteri e Affari comunitari. Gli manca la cattedra in geopolitica, ma è solo questione di tempo. La scelta che gli è stata comunicata dal capogruppo alla Camera dei Fratelli d’Italia Tommaso Foti potrebbe essere letta come un segnale di disgelo verso Pozzolo, oggi invischiato negli strascichi legali della vicenda ormai nota a tutti come lo sparo di Capodanno, quando il parlamentare ferì Luca Campana, compagno della figlia del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Risolta la questione lesioni col risarcimento a Campana, che ha ritirato la querela, Pozzolo dovrà rispondere di porto abusivo d’armi (la mini Revolver North American Arms Lr22 da cui partì il colpo) insieme a omessa custodia ed esplosioni pericolose. C’è poi la vicenda dei proiettili espansivi utilizzati sul revolver, vietati dalla legge, una tesi contestata dalla difesa (in tribunale) di Pozzolo.

Il deputato ha rinunciato al patteggiamento e il suo legale, l’ex sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, oggi in rotta col centrodestra che gli ha preferito Roberto Scheda come primo cittadino della capitale del riso, ha chiesto il non luogo a procedere per tutte le accuse. Per la decisione del giudice dell’udienza preliminare bisognerà attendere il 20 novembre.