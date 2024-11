LA SACRA RUOTA

Profondo rosso Stellantis, vendite giù del 28%

Prosegue la crisi del gruppo. A ottobre nuovo crollo delle immatricolazioni in Italia. La quota di mercato è del 25,2% contro il 31,7% di un anno fa. Viaggiano bene solo Fiat Panda (il modello più venduto in assoluto) e Jeep Avengers, primo tra i suv

Non c’è luce in fondo al tunnel imboccato da Stellantis e non è solo l’America la fonte di preoccupazioni per i vertici. La crisi prosegue e lo dimostra il crollo delle immatricolazioni certificato anche nel mese appena passato. A ottobre il gruppo del Lingotto ha immatricolato in Italia 31.924 vetture, in calo del 27,8% rispetto alle 44.212 immatricolazioni registrate nell’ottobre 2023. La quota di mercato è del 25,2% contro il 31,7% di un anno fa. Certo c’è una crisi generale del settore auto, nell’ambito della quale, però, Stellantis fa molto peggio della media. Rispetto a un anno fa, infatti, le immatricolazioni complessive in Italia sono passate da 139.078 a 126.488, con un calo del 9%, un terzo rispetto al tracollo del colosso italo-francese guidato da Carlos Tavares.

Negli ultimi mesi la crisi si è acuita. Tra gennaio e ottobre, Stellantis ha immatricolato 397.232 vetture per una quota pari al 29,9%. Nel medesimo arco di tempo dell’anno scorso le immatricolazioni erano state 431.800, con una quota del 32,8%. La flessione dei primi dieci mesi del 2024 rispetto all’analogo periodo 2023 è stata dell’8%.

Tra le poche buone notizie c’è quella che riguarda Jeep Avenger che consolida la sua posizione e si afferma come il suv più venduto in Italia tra gennaio e ottobre (4.574 esemplari), mentre il modello in assoluto più venduto è la Fiat Panda con 7.012 vetture vendute. In Borsa il titolo ha chiuso a 12,61 euro (-0,91%); negli ultimi sei mesi il suo valore è calato del 37,7%.