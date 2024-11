POLITICA & POLTRONE

In Piemonte crescono i "mandarini". Sanità, spunta una Direzione in più

Manovre per aumentare gli apicali della burocrazia regionale. "Promozione" per Griglio? Mal di pancia tra gli altri dirigenti. Riboldi ribadirà la fiducia a Sottile? Frascisco resta come tutor. Disegno di legge Vignale. Movimenti su Ambiente e Urbanistica

Non sarà come il mezzo sigaro toscano e una croce di cavaliere che Vittorio Emanuele II sosteneva non si negassero a nessuno, ma con le poltrone da direttore in Piemonte la Regione sembra andarci vicino. Sotto l’albero di Natale i mandarini del grattacielo potrebbero già essere aumentati rispetto agli attuali 11 con relativo valzer di competenze foriero di polemiche, critiche e riserve ancor prima che parta la musica. Ma non è finita qui, anzi è solo l’inizio.

Nel disegno di legge volto a modificare la norma del 2008 attualmente in vigore per quanto riguarda l’ordinamento del personale l’autore, ovvero l’assessore al Personale Gian Luca Vignale, ha inserito una novità di non poco conto che, pure questa, sta già provocando un certo sommovimento nell’alta dirigenza regionale. Si tratta della cancellazione dei cinque anni nel ruolo dirigenziale, fino ad ora tra i requisiti più stringenti per poter accedere a una direzione. Una scelta motivata dalla necessità di favorire ulteriormente il ricambio delle professionalità, favorendo maggiormente le capacità senza vincoli considerati ormai anacronistici. Ma c’è anche un’altra lettura della proposta, un po’ più maliziosa ma non per questo priva di fondamento, che indica nell’abolizione dei cinque anni nel ruolo dirigenziale come il mezzo per consentire di essere nominato direttore regionale a chi quell’anzianità non l’abbia ancora maturata.

Un fatto, comunque, è certo: Vignale vuole accelerare l’iter della riforma con il non nascosto obiettivo di portarla a casa entro la fine dell’anno. Tant’è che per il disegno di legge che contiene anche altre innovazioni riguardo al personale anche non apicale, è stata richiesta la procedura di urgenza con l’entrata in vigore della norma il giorno stesso della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale. Una mossa, quella dell’assessore della Lista Cirio Presidente, che non sarebbe stata del tutto apprezzata dalla sua collega nonché vicepresidente Elena Chiorino, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, la quale avrebbe rimarcato l’eccessiva autonomia nell’iniziativa ricordando a Vignale la necessità di una maggiore condivisione, specie su temi delicati come questo.

E che sia questione da maneggiare con cura, non v’è dubbio. Tanto più se alle viste ci sono piani di parte della maggioranza che prevedono spacchettamenti e, appunto, istituzioni di nuove direzioni anche in capo allo stesso assessorato. Il caso che, non per nulla sta facendo più rumore e agitando le acque, riguarda manco a dirlo la sanità.

Da un po’ di tempo i sussurri di una “promozione” di Bartolomeo Griglio, attuale responsabile del settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare sono diventati una voce sempre più accreditata, specie da una parte del partito azionista di maggioranza del centrodestra, nonché forza politica cui appartiene l’assessore Federico Riboldi. Che il dirigente abbia un convinto supporter nell’ex capogruppo di Fratelli d’Italia, oggi assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni è noto. Altrettanto che da quelle parti si sia spesso ragionato di Griglio come del possibile nuovo direttore della sanità. Su quella non proprio comoda poltrona dal 27 giugno 2023 siede Antonino Sottile. Il suo contratto prevede una durata di tre anni, ma proprio su richiesta di FdI all’epoca venne prevista una verifica a metà mandato, ovvero a fine dicembre.

L’assessore in più di un’occasione ha espresso stima nei confronti di Sottile e apprezzato la sua professionalità. Nei colloqui con il presidente Alberto Cirio Riboldi avrebbe ribadito l’intenzione di continuare a contare sull’attuale direttore, quindi non dovrebbero esserci scossoni in vista. Salvo, appunto, la promozione di Griglio, trasformando il suo attuale settore in una direzione, formalmente staccata da quella della sanità. Una decisione che presenta non poche incognite e molti problemi, incominciando dalla dotazione finanziaria, giacché la “cassa” del fondo sanitario per legge resta in capo alla direzione oggi retta da Sottile.

Un assetto, quello prospettato, che sembra un salto indietro, quando all’epoca della presidenza di Enzo Ghigo con Antonio D’Ambrosio assessore, i direttori erano tre: la gestione in capo a Luigi Robino, Ciriaco Ferro alla programmazione e Mario Valpreda alla Prevenzione. Un modello ben presto superato e mai più riproposto a conferma delle farraginosità e delle complicazioni superiori ai per nulla evidenti aspetti positivi. Ma anche un’immagine che se Griglio assumerà la direzione di cui si parla sempre più insistentemente, insieme al direttore del Welfare Livio Tesio (frutto dello scorporo nella precedente legislatura) e Sottile, si riproporrà sostanzialmente come una copia di quella di trent’anni fa. Finirà così? Tutto, o comunque molto, è nelle mani di Riboldi e sarà lui a dover decidere magari evitando di arrivare proprio alla scadenza della verifica, voluta dal suo partito per avere mani libere nell’attuale legislatura, per confermare ciò che ha fino ad ora detto dell’attuale direttore, oppure facendo dietrofront.

Ma non c’è solo la sanità nella futura danza dei direttori, sul cui aumento di numero nessuno si è pronunciato apertamente anche se la questione è al centro di molti ragionamenti, dovendo fare i conti con i conti della Regione che non consentono aumenti, ma eventualmente solo pesanti limature delle voci accessorie degli stipendi, provocando pure qui allarme e preoccupazione tra i mandarini. Un incremento del numero dei direttori deve infatti fare i conti non solo con le risorse della Regione ma anche copn i tetti di spesa previsti a livello nazionale per il settore del pubblico impiego.

Una scissione di direzione viene ipotizzata per l’Ambiente e le altre competenze in capo all’assessore leghista Matteo Marnati. L’attuale settore Urbanistica oggi è diviso tra due responsabili, Alessandro Mola per il Piemonte occidentale e Caterina Silva per l’orientale ed entrambi afferiscono al direttore Angelo Robotto, il quale nei piani ufficiosi dovrebbe lasciare l’Urbanistica (materia in capo all’assessore Marco Gallo della lista Cirio) da assegnare al suo attuale vicario Giovanni Paludi, del quale si era vociferato, con legittime ambizioni del diretto interessato, come del nuovo direttore prima dell’arrivo di Robotto.

Ma ad affacciarsi verso una direzione ci sarebbe anche chi potrebbe far tesoro della provvidenziale cancellazione dell’anzianità di un lustro nella dirigenza. È il caso di Franco Brignolo, attuale responsabile ad interim del settore tecnico per il Piemonte Sud della stessa direzione Ambiente. Vincitore del concorso nel 2022, quindi senza ancora il quinquennio di anzianità, Brignolo astigiano come l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi secondo i rumors sarebbe proprio il futuro direttore per le materie del conterraneo, direzione retta dal vicario Silvia Riva dopo che Salvatore Femia è andato in pensione.

E a proposito di pensionati, o più precisamente pensionandi, tra le voci di palazzo non manca quella riferita al grand commis del grattacielo per antonomasia, ovvero Paolo Frascisco. Raccontato fino a pochi giorni fa come pronto a riempire gli scatoloni per traslocare al vertice di un’importante azienda sanitaria dove prolungare di qualche anno l’attività senza i ferrei limiti imposti in Regione, Frascisco invece resterà al grattacielo. Come direttore della Giunta fino al compimento del sessantasettesimo anno la prossima primavera, poi da lì in avanti facendo lo stesso lavoro ma vestendo i panni che stanno per essere confezionati nella manovra, ovvero quelli del tutor, nuova figura della pubblica amministrazione che può restare in servizio fino ai settant’anni.