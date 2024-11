POLITICA & GIUSTIZIA

Vannacci, allegoricamente "coglione". Bersani assolto: nessuna diffamazione

"Il fatto non sussiste" per il giudice di Ravenna. Il generale, oggi europarlamentare della Lega, ha confuso "la figura della metafora con quella della allegoria". L'ex leader del Pd era stato volutamente ironico per censurare le affermazioni dell'alto ufficiale - VIDEO

Pier Luigi Bersani è stato assolto in Tribunale a Ravenna dall’accusa di diffamazione nei confronti del generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato della Lega. L’ex leader del Pd aveva usato l’epiteto “coglione” durante un’intervista alla Festa dell’Unità di Ravenna a settembre del 2023, frase ripetuta anche durante un’intervista televisiva. La notizia, anticipata dal Resto del Carlino, trova conferma in ambienti giudiziari. Per i giudici “il fatto non sussiste”. Di fronte all’azione giudiziaria intrapresa da Vannacci Bersani aveva rsposto impavido: “Si vada a processo”. Qualche giorno dopo aggiunse che si sarebbe scusato solo se anche l’ex alto ufficiale avesse chiesto scusa lui per aver definito anormali gli omosessuali.

La Procura di Ravenna aveva chiesto per l’ex ministro una condanna a 450 euro di multa. Il gip Corrado Schiaretti ha invece concluso che tale richiesta non può “essere accolta per insussistenza giuridica e prima ancora linguistica”. Bersani, facendo riferimento al libro Il mondo al contrario scritto da Vannacci, aveva affermato: «Quando leggi quelle robe lì pensi: “Va bene dai, sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar”. Il Bar Italia. Dove puoi dare dell’invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo “ok la Shoah, ma non esageriamo”. Quel bar lì non sarebbe mai vuoto in Italia. Ma scusate, se in quel bar lì lui puoi dire tutte queste cose, è possibile dare del coglione a un generale? Se parlano da bar, dobbiamo parlare da bar anche noi. Quella non è critica al politicamente corretto, è arretramento della civiltà in quel bar lì dove è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un generale”.

Per il giudice Schiaretti, che secondo quanto riporta il quotidiano descrive la differenza tra metafora e allegoria, ritiene “evidente che le parole di Bersani non possano essere qualificate come metaforiche”, ma che Vannacci “abbia confuso la figura retorica della metafora con quella dell’allegoria”. L’ex segretario Pd, del quale è “nota l’ironia di cui ha fatto sfoggio in decenni di carriera politica”, per il gip aveva cioè espresso una “vibrata critica verso un determinato modo di pensare della destra istituzionale”. E, “facendo uso di linguaggio allegorico volutamente ironico”, aveva inteso dire “che, come è sbagliato dare dell’anormale a un omosessuale, è altrettanto sbagliato dare del coglione a un generale”.