TRASPORTI

I sindacati lasciano a piedi le Atp. Partono le Finals e i bus si fermano

Nel giorno in cui s'inaugura il grande evento a Torino, gli autoferrotranvieri proclamano uno sciopero di 24 ore. Scatta l'allarme a Palazzo civico, il Comune chiede l'intervento del Prefetto anche a costo di precettare i lavoratori

Partono le Atp Finals e i mezzi di trasporto si fermano. Venerdì 8 novembre per Torino rischia di trasformarsi nel grande ingorgo metropolitano con eventi sparsi per la città, dalla mattina alla sera, e il sistema di trasporto pubblico paralizzato da una mobilitazione nazionale di ventiquattr’ore degli autoferrotranvieri indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro, senza il rispetto delle fasce di garanzia, per il rinnovo del contratto collettivo. L’allarme a Palazzo civico suona da qualche giorno, il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore ai Trasporti Chiara Foglietta sono al lavoro per evitare il peggio, mentre Gtt è in contatto con i sindacati per limitare i danni e al momento sarebbero parzialmente garantite le fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Si proverà a tenere aperta almeno la metropolitana e alcune linee di superficie.

Anche perché quel giorno sono previsti due eventi in cui è atteso un afflusso di persone non trascurabile. Al mattino più di 4mila studenti delle scuole elementari sono attesi al PalaGianniAsti per Racchette in classe, mentre la sera (ore 21) l’epicentro della festa sarà all’Inalpi Arena dov’è previsto il concerto di Marco Mengoni, Blanco e Madame. A condurre la serata sarà Alessandro Cattelan, mentre l’opening e l’accompagnamento saranno affidati alla coppia di produttori multiplatino Zef&Marz. Gli organizzatori s’aspettano oltre 12mila spettatori, senza contare tutto il contorno di addetti ai lavori. Il rischio di trasformare piazza d’Armi in un enorme imbuto è altissimo, per questo l’assessore Foglietta incontrerà nelle prossime ore il Prefetto: obiettivo limitare il più possibile l’adesione allo sciopero utilizzando ogni mezzo disponibile, anche quello della precettazione.