Torino, lavori per 1,9 milioni per ponte sulla Stura

La giunta comunale di Torino ha approvato un progetto di rinforzo strutturale e risanamento conservativo per il ponte Ferdinando di Savoia sulla Stura, in corrispondenza di corso Giulio Cesare, che prevede lavori per 1 milione e 900mila euro, con l'obiettivo di migliorare la durabilità e le condizioni di sicurezza del ponte. Le nuove opere, che completano gli interventi eseguiti nel 2023 e 2024 sule strutture in cemento armato e i dispositivi di ritenuta del ponte, comprendono il potenziamento e il ripristino del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il risanamento della pavimentazione della sovrastruttura stradale, il rifacimento completo dell'impianto tranviario a doppio binario e l'impermeabilizzazione dell'impalcato. "Monitoriamo costantemente - dice l'assessore alla Cura della città, Francesco Tresso - lo stato di salute degli oltre 250 manufatti cittadini, tra cui ponti, sottopassi, cavalcavia e passerelle pedonali, per individuare le priorità di intervento. Garantire massima durabilità e sicurezza alle infrastrutture è una priorità della nostra amministrazione".