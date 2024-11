Regioni, serve confronto su copertura aliquote Irpef

"Abbiamo apprezzato molto il tema del mantenimento delle 4 aliquote sulla riforma dell'Irpef perché ci permette, almeno sul triennale, di agire su un tema che però ha bisogno di un confronto perché dall'anno prossimo noi dobbiamo capire quella differenza sulle 3 aliquote come la copriamo e ricordiamo che dovrebbe essere coperta o attraverso dei tributi o attraverso delle nuove tasse, voglio dire con fonti di finanziamento". Lo ha detto Marco Alparone per la Conferenza delle Regioni durante l'audizione sulla Manovra nelle Commissioni Bilancio riunite. "E' importante perché quella norma produce 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario e 450 milioni per le Regioni a statuto speciale", ha aggiunto Alparone. "Su questo è importante che si apra un tavolo di confronto che porti con sé il tema del consolidamento del debito e soluzioni di carattere strutturale sul tema del fondo anticipazione di liquidità che deve essere messo fuori dal tema del rimborso del debito e dell' accantonamento per permettere a quelle Regioni di fare spesa di investimento".