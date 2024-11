Garante, in sciopero tpl venerdì assicurare servizi minimi

Nello sciopero del trasporto pubblico locale di venerdì 8 novembre, anche in assenza di fasce di garanzia, dovranno essere comunque garantiti servizi minimi di trasporto. Lo chiarisce il Garante degli scioperi in vista del prossimo stop, spiegando in particolare che nelle fasce orarie che saranno decise a livello locale, "saranno assicurati servizi di trasporto urbano e extraurbano mediante l'utilizzazione del 30% del personale viaggiante".