Parenti d'Italia

Dicono che… non sia sfuggito il legame parentale dell’ultima nomina fatta dal presidente della Provincia di Novara Federico Binatti. Alla presidenza della Fondazione Novara Sviluppo, infatti, l’ex delfino del senatore di Fratelli d’Italia Gaetano Nastri ha piazzato Edoardo Miccichè, il quale accidentalmente è anche il marito Annaclara Iodice, consigliera comunale a Novara e pure in Provincia, a sua volta figlia di Emilio Iodice, già manager della sanità, direttore dell’ospedale Molinette, un tempo leghista e assessore sotto la cupola di San Gaudenzio, poi come tanti folgorato lungo la via di Colle Oppio. Ora è il primo escluso nella lista di FdI alle comunali di Torino, ma nonostante la recente elezione a Bruxelles, il nipote d’Italia Giovanni Crosetto, non ha alcuna intenzione di cedergli il posto. Insomma, come in un tutte le famiglie non mancano faide e fratelli coltelli.

Così, ecco che uno strapuntino arriva da una componente apocrifa di quel partito che nel nome ha la sua connotazione nepotistica più che patriottica. Secondo quanto si vocifera a Novara, la scelta di Binatti va intesa come una sorta di riconoscimento a una famiglia che l’ha sempre sostenuto, affiancandolo fino alla fine nel suo tentativo di strappare una candidatura alle regionali. Allora fu proprio Nastri a sbarrargli la strada, ben consapevole di quanto il Piemonte avesse bisogno di Marina Chiarelli, poi assurta nella squadra di Alberto Cirio, e oggi assessore a Sport, Cultura e Turismo.