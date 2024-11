Voucher scuola: la Regione finanzia tutte le domande

Con le variazioni al bilancio, la Regione Piemonte ha attribuito 2,3 milioni di euro in più ai voucher scuola, permettendo così di soddisfare tutte le 4.516 domande per il voucher A “iscrizione e frequenza” e lo scorrimento delle graduatorie per il voucher B “libri-pof-trasporti”, con il finanziamento di 43.922 domande.

I Voucher scuola sono uno strumento per sostenere chi ha figli in età tra i 6 e i 21 anni che devono ancora conseguire un titolo di studio. Il contributo regionale per le famiglie è arrivato quest’anno a 21,5 milioni di euro a fronte di uno stanziamento iniziale di circa 19 milioni. Un risultato concreto, che vede aumentare l’indice del valore Isee famigliare raggiunto e che va a garantire l’applicazione del diritto allo studio e della libertà di scelta educativa. “Abbiamo il dovere di garantire la libera scelta educativa, che ritengo sia un valore fondamentale. Ecco perché è importantissimo sostenere il Voucher Iscrizione e Frequenza, perché è una misura che va nella direzione di non lasciare indietro nessun bambino: ogni famiglia beneficiaria vede garantito il diritto allo studio, è un risultato di cui l’amministrazione regionale può definirsi orgogliosa” ha commentato il vicepresidente e assessore con delega a Istruzione e Merito Elena Chiorino.