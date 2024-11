PALAZZI ROMANI

"I Comuni hanno già dato, ora lasciateci assumere". Canelli (Anci) riscrive la manovra

Il Governo prospetta il taglio di 1,5 miliardi agli enti locali. Ma per i municipi aumentano le spese sociali e già 500 amministrazioni sono in crisi finanziaria. Il sindaco leghista di Novara a nome dei suoi colleghi italiani batte i pugni e chiede di togliete i limiti al turnover

Per favore, non taglieggiateci più. È il concetto espresso dal sindaco leghista di Novara Alessandro Canelli mentre la maggioranza è pronta a varare tagli agli enti locali pari a 1,5 miliardi nel solo 2025. Nella sua veste di responsabile finanze di Anci la ha spiegato stamane in audizione nella Sala del Mappamondo di Montecitorio di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’esame della manovra economica.

Numeri alla mano, Canelli ha spiegato che l’impatto dei Comuni “sulla spesa complessiva dello Stato è passata nell'ultimo decennio dall'8 al 6.5%, senza calcolare in più che il debito è calato dal 3 all'1.5%”. Tradotto: i Comuni hanno già dato. Anche per quanto riguarda il taglio dei dipendenti: “I comuni da dieci anni a questa parte hanno ridotto il personale di circa il 20-25%, quindi stiamo parlando di un comparto che ha già dato moltissimo da questo punto di vista". Una riduzione di organico che tenderà ad accentuarsi, visto che il blocco del turnover attualmente in vigore prevede che su 4 dipendenti andati in pensione se ne potranno rimpiazzare solo 3. La norma impedisce di assumere anche chi può farlo, e il primo cittadino di Novara vuole farla sparire: "Chiediamo al governo di ripensare sulla norma sul 75% del turnover del personale, e di non definanziare i programmi di spesa soprattutto sui piccoli comuni”. Si tratta di un fondo per opere straordinarie a disposizione dei Comuni sotto i mille abitanti che passerà da 140 milioni di euro nel 2024 ad appena 24,5 nel 2025. fino a 0,5 milioni nel 2026.

Degli oltre 8mila campanili d’Italia, 500 sono in crisi finanziaria, ha raccontato Canelli. E l’elenco delle incombenze che gravano sui sindaci è lungo: “Dobbiamo poi far fronte al contratto collettivo nazionale di lavoro, che ci paghiamo noi come comuni. Dobbiamo far fronte a un'esplosione della spesa sociale, soprattutto sui minori, e anche sull'assistenza scolastica”. Sono molti anche i tagli: 1,35 miliardi in 5 anni in meno come contributo alla finanza pubblica, oltre al taglio di 400 milioni all’anno per il fondo investimenti loro dedicato. C’è poi il taglio della progettazione per il Pnrr per 200 miioni nel 2025, che proseguirà per ulteriori 100 all’anno nei successivi quattro anni: altri 600 milioni in meno.

Canelli si è comunque contenuto, evitando di bocciare senza appello la finanziaria. Quella presentata dal governo è una manovra “che non ci lascia entusiasti, perché quando c’è un taglio sulla parte corrente uno non può essere entusiasta, però nello stesso tempo riconosciamo lo sforzo che il Mef ha fatto per tenere conto” delle nostre osservazioni, casualmente guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti. “Il nostro lavoro in tutti questi anni lo abbiamo fatto e queste cose le abbiamo dette al Mef il quale lo ha recepite” ha continuato. A questo punto, ha concluso, “ci possono essere ancora degli spazi di azione, in primis sul turnover al 75% che andrebbe cancellato, sugli investimenti dei piccoli Comuni” e su tutta una serie di richieste che permetterebbero “maggiore elasticità” sull’uso delle risorse nei prossimi anni da parte dei Comuni. Ora non resta che sperare nei parlamentari.