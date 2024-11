TRAVAGLI DEMOCRATICI

De Luca se ne impippa di Schlein. In Campania Pd verso la scissione

Passa la legge che consente all'attuale governatore un terzo mandato. Tutto il gruppo dem non segue le indicazioni della segretaria che, incurante delle conseguenze elettorali, si oppone alla ricandidatura del "cacicco" campano

Il Consiglio regionale della Campania approva a maggioranza la proposta di legge che potrebbe aprire la strada al terzo mandato consecutivo per Vincenzo De Luca. Il provvedimento ha ottenuto 33 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto. La proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera F della legge 2 luglio 2004 n. 165”, recependo la norma nazionale, prevede che “non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi”, e che, “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

In seguito all’approvazione della norma, il “conteggio” dei mandati di De Luca da presidente della Regione Campania partirebbe quindi da quello attualmente in corso, iniziato con l’elezione del 2020, senza conteggiare quello precedente, partito con l’elezione del 2015. In questo modo il governatore potrebbe candidarsi nuovamente alla presidenza della Regione in occasione della prossima scadenza elettorale, fissata nel 2025.

Una sfida aperta a Elly Schlein che aveva sbattuto la porta in faccia al battagliero governatore campano. “Siamo contrari al terzo mandato, la posizione è chiara, possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma le regole valgono per tutti, il Pd non sosterrà chi corre per un terzo mandato”, aveva detto domenica sera, 3 novembre, la segretaria a Che tempo che fa a proposito della volontà di De Luca di voler correre ancora una volta per la presidenza della Regione Campania. “Pensa che non avremmo sostenuto con piacere Bonaccini per una terza corsa in Emilia-Romagna? O De Caro, amatissimo a Bari? Ma non è questo il punto: le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo”, aveva detto Schlein. “Prendiamo atto del voto che di fatto apre alla possibilità di un terzo mandato per l’attuale presidente della Regione. Deve però essere chiaro che il voto espresso oggi non sposta di un millimetro la posizione del Pd nazionale sul limite dei due mandati per le cariche monocratiche. Al di là del voto di oggi quindi Vincenzo De Luca non sarà il candidato presidente sostenuto dal Pd alle prossime elezioni regionali”. Così in una nota Igor Taruffi, responsabile organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

Per candidarsi una terza volta, l’ex sindaco di Salerno presumibilmente uscirà dal partito ed è ragionevole che otterrà molti voti, anche da indipendente. Se Schlein dovesse presentare un proprio candidato, è pressoché certa la débâcle elettorale. Il capogruppo del Pd, Mario Casillo, parlando nel corso della seduta del Consiglio prima del voto, ha provato a smorzare le polemiche: “Quello di oggi è un voto tecnico, che recepisce ciò che è già stato sancito. Dal punto di vista politico abbiamo chiesto che l’approvazione della norma vada di pari passo con un percorso politico che tenga insieme tutte le forze politiche per arrivare alla decisione di chi sarà il candidato presidente alle prossime Regionali”. In Campania un Pd sull’orlo della scissione.

Resta alla finestra il M5s che, in caso di rottura e di ricandidatura di De Luca senza il simbolo del Pd, potrebbe giocare le sue carte per costruire il campo largo, magari lanciando due profili come Roberto Fico e Sergio Costa, sui quali si potrebbe trovare un'intesa anche con i dem. Il centrodestra, intanto, sfrutta le tensioni nel campo opposto e si lancia all’attacco di De Luca e dei dem. “Ci sono due Pd, quello di Roma e quello di Napoli. Semplicemente ridicoli”, ironizza il commissario regionale di FdI, Antonio Iannone. Una strategia utile per accentuare le frizioni nel campo opposto e, allo stesso tempo, per mascherare le divisioni interne sulla scelta del candidato.

Insomma, se Atene piange, Sparta non ride. Tutte le volte che, negli ultimi mesi, la discussione si è spostata sul nome da scegliere per le regionali, il livello di scontro si è subito alzato. Dopo l’affaire Sangiuliano-Boccia, che ha di fatto cancellato le possibili ambizioni dell’ex ministro della Cultura, i due nomi al momento più accreditati sono quello del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, in quota FdI, e di Fulvio Martusciello. Il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo non ha mai nascosto le sue aspirazioni e, nelle ultime settimane, ha moltiplicato gli attacchi a De Luca e al Pd, arrivando anche a chiedere la fine anticipata della consiliatura qualora venisse bocciata la norma sul terzo mandato. Martusciello ha sempre precisato che il candidato sarà scelto dai leader nazionali, ma il sostegno del segretario nazionale Antonio Tajani appare abbastanza scontato. Il coordinatore regionale degli azzurri è pronto a giocare tutte le sue carte. E sondaggi interni commissionati da ambienti vicini al centrodestra, lo vedono favorito sia in uno scontro diretto con De Luca, sia in una sfida a tre.

Se FdI e FI rimarcano i consensi ottenuti in occasione delle ultime tornate elettorali nazionali e locali, la Lega non vuole stare a guardare. Niente fughe in avanti e personalismi, sottolinea il capogruppo in Consiglio regionale, Severino Nappi, rimandando la scelta al tavolo nazionale. E non a caso Nappi parla delle prossime Regionali come di una “prova di maturità per la classe dirigente”. Un promemoria agli alleati per non ripetere gli errori del passato, quando il centrodestra a Napoli e in Campania è arrivato diviso e in ritardo alle scadenze elettorali, aprendo la strada alle vittorie del centrosinistra alle Regionali e alle Comunali di Napoli.