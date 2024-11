TRASPORTI

Trasporto pubblico in panne: arretrati per 266 milioni

Le associazioni di categoria battono cassa con la Regione Piemonte. Il contratto di servizio è stato onorato fino a giugno e manca ancora una parte dei contributi Covid. "Situazione insostenibile, costretti a chiedere anticipazioni alle banche"

Il trasporto pubblico, in Piemonte, è alla canna del gas. All’appello mancano oltre 266 milioni che le aziende devono farsi anticipare dalle banche per consentire a bus e tram di circolare e ai dipendenti di continuare a ricevere lo stipendio. Una situazione non più sostenibile come sottolineano le associazioni di categoria – Agens, Anav e Confservizi – che hanno scritto alla Regione Piemonte per chiedere “aiuto” e soldi ad Alberto Cirio e al suo assessore Marco Gabusi. Un tavolo di crisi si era già riunito lo scorso 18 ottobre, ma ora, si legge nella missiva, è il momento di “verificare l’avanzamento delle soluzioni individuate”.

Per comprendere lo stato dell’arte, basti pensare che per la maggior parte delle aziende gli incassi relativi al contratto di servizio sono fermi alle prestazioni di giugno, dunque l’Agenzia per la mobilità piemontese deve ancora versare luglio, agosto e settembre (il totale degli arretrati per questa partita è di 107,6 milioni). Non solo, mancano all’appello anche 31,5 milioni di risorse Covid e 43,4 milioni di contributi per investimenti (si tratta, per la maggior parte dell’acquisto di nuovi mezzi). Insomma, solo per quanto riguarda le aziende associate a Confservizi si parla di 182,6 milioni, cui se ne aggiungono altri 83,8 milioni afferibili agli associati di Anav e Agens. Il totale fa appunto 266,4 milioni di arretrati.

Il trasporto pubblico locale è finanziato attraverso il fondo nazionale, che per il Piemonte cuba 500 milioni, e il cofinanziamento regionale da circa 60 milioni di euro. Queste risorse, man mano che vengono stanziate finiscono nelle casse dell’Agenzia per la mobilità piemontese (Amp) che a sua volta deve distribuirle alle aziende titolari del servizio. “Le recenti interlocuzioni con Regione e Amp hanno evidenziato una preoccupante carenza di risorse (ivi compresa la quota regionale destinata al Tpl, che vale 60 milioni di euro)” denunciano le associazioni di categoria.

Secondo quanto riportano, l’Amp non avrebbe trasferito alle aziende tutte le risorse sin qui incassate dallo Stato. Infatti, si legge ancora nella nota, “sebbene il fondo nazionale trasporti sia stato erogato fino a settembre, queste risorse non sono state trasferite alle imprese, poiché sembrerebbero destinate a coprire debiti pregressi dell’Agenzia per la mobilità, derivanti da mancati trasferimenti regionali”. La presidente dell’Amp Cristina Bargero precisa che “ad oggi è in via di completamento il pagamento del mese di luglio” le cui fatture “sono emesse ad agosto” e “contrattualmente sono pagate a 60 giorni, quindi la scadenza è ad ottobre con sforamento al mese di novembre”. Insomma, nessun ritardo se non qualche settimana di fisiologico sforamento. “Per quanto riguarda i contributi Covid – prosegue Bargero – tutte le somme erogate da Ministero a Regione e da Regione ad Agenzia sono state liquidate alle aziende; sono previsti ulteriori trasferimenti ministeriali che una volta ricevuti saranno liquidati”. Intanto, però, a garantire un adeguato flusso di cassa alle imprese ci sono gli istituti di credito che queste anticipazioni se le fanno pagare. Secondo i calcoli di Anav, Agens e Confservizi, tali continui ritardi costano, in termini di oneri finanziari, 13 milioni di euro, provocando una “riduzione implicita delle risorse destinate al servizio”. Se paghi le banche devi ridurre bus e tram per le strade. Un argomento che presto potrebbe infiammare anche Palazzo Lascaris, dove il consigliere dem Daniele Valle annuncia un'interrogazione.

Un enorme punto interrogativo pende anche sui contributi legati all’acquisto dei nuovi mezzi: finora sono arrivati 73 milioni che sono stati “integralmente e tempestivamente liquidati alle aziende per cofinanziare l’acquisto di 476 autobus” fa sapere ancora l’Agenzia. In questo caso il problema non riguarderebbe solo la carenza di risorse, ma anche la complessità delle procedure di rendicontazione che richiedono il collaudo dell’Agenzia per la mobilità, che spesso viene eseguito solo dopo 12 mesi dalla messa in esercizio degli autobus. Motivo per cui le associazioni chiedono “la definizione di una procedura fondata, come in altre regioni, sull’autocertificazione da parte delle imprese e un sistema di controllo ex post di Amp”.