CONTI & SALUTE

Sanità, i soldi non basteranno. Scegliere quali servizi garantire

La spesa sanitaria tornata ai livelli del 2019 con il 6,4% del Pdl, tra i più bassi in Europa. L'analisi e le indicazioni della Corte dei Conti sulla manovra. Anche sulla liste d'attesa è stato superato il limite (senza peraltro vedere i risultati)

“L’aumento di risorse destinato alla sanità corrisponde all’impegno assunto nel piano strutturale ma nonostante il rilievo delle risorse destinate, consente di rispondere solo parzialmente agli interventi considerati indispensabili per consolidare le prospettive del settore”. Lascia poco spazio all’interpretazione una delle considerazioni conclusive della relazione presentata dalla Corte dei Conti in audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. L’indicazione che giunge dalla magistratura contabile al termine di una lunga disamina sulla manovra è quella di una indispensabile riscrittura di quali saranno dal prossimo anno in avanti i servizi che in sanità potranno essere garantiti sulla base delle risorse disponibili.

E i numeri sono noti: l’aumento previsto della spesa sanitaria arriva a superare di poco la soglia di 142,9 miliardi nel 2025 e dei 152 miliardi nel 2027. Cifre che portano nel biennio 26-27 a non oltre il 6,4% del Pil, praticamente lo stesso del 2019 e, come ormai viene fatto osservare da mesi accentuando una polemica tra maggioranza e opposizione, per quanto riguarda gli effetti ben al di sotto dell’aumento in termini assolutio della spesa deciso dal governo. Per non dire del pesante distacco rispetto alla spesa, sempre parametrata al Pil, rispetto a gran parte dei Paesi europei.

Ce n’è anche per l’irrisolta emergenza dei tempi che i pazienti sono costretti a sopportare per ottenere una prestazione dal servizio sanitario. “Relativamente alle misure per abbattere le liste di attesa, oltre ad introdurre una premialità per le Regioni che rispettano i criteri fissati in materia dai Lea (con uno stanziamento di 50 milioni nel 2025 e 100 milioni dal 2026) – scrive la Corte dei Conti – è previsto un ulteriore aumento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie specialistiche ed ospedaliere da privati, pari, rispettivamente, allo 0,5 per cento e all’1 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2023 in relazione agli anni 2025 e 2026. Il limite di spesa si attesta quindi al 3,5 per cento per il 2025 e al 5 per cento dal 2026 rispetto al valore consuntivato nell’anno di riferimento 2011”. Ma sono gli stessi magistrati contabili a sottolineare come “secondo il monitoraggio condotto sui risultati di esercizio 2023, la spesa è risultata ben al di sopra del limite disposto. Il finanziamento previsto dalla disposizione sembra quindi in grado di sostenere solo in parte l’incremento di spesa relativo a tale voce”.