EDILIZIA SANITARIA

Ospedale di Cuneo, Dogliani ricorre al Tar. E chiede alla Regione 11 milioni di danni

Come prevedibile il colosso cuneese delle costruzioni si rivolge ai giudici contro la bocciatura del partenariato. Un pasticcio che dopo anni di attesa rischia di costare caro alle casse della sanità piemontese. Aspettando le prime pietre, cadono pesanti tegole

Come ampiamente prevedibile il Gruppo Dogliani e più precisamente la controllata Inc ha presentato ricorso contro la bocciatura del partenariato pubblico-privato per la costruzione del nuovo ospedale di Cuneo, presentato proprio dal colosso cuneese delle costruzioni. Altro che mattoni e prime pietre, nell’edilizia sanitaria del Piemonte per ora e da tempo si vedono cadere solo tegole. E quest’ultima è davvero pesante.

L’atto legale è stato depositato pochi giorni fa dinanzi al Tar contestualmente a una richiesta di risarcimento danni per 10milioni e 880mila euro, ovvero le spese sostenute per la progettazione, vede come controparte l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle diretta da Livio Tranchida, in qualità di stazione appaltante e, più precisamente, il soggetto cui spetta decidere se utilizzare il sistema del partenariato pubblico-privato o, come avvenuto, tornare all’idea originaria di affidarsi all’Inail per la realizzazione della futura struttura ospedaliera. Va ricordato, tuttavia, che la decisione è stata assunta oltre che sulla base delle relazioni degli advisor relativamente al piano economico-finanziario ritenuto non conveniente, sul parere vincolante della Regione, manifestato nell’ultima cabina di regia dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi.

Una storia partita male e finita (si fa per dire) peggio. L’inciampo più fragoroso e potenzialmente costoso nel ballo del mattone. Lo scorso 20 settembre lo Spiffero anticipa ciò che poi, di lì a un po’ di giorni, sarà confermato, ovvero l’abbandono del partenariato pubblico privato per quello che a tutti gli effetti appariva e in fondo lo era il futuro ospedale più avanti nel pur lento e accidentato percorso verso l’agognata realizzazione. Un beffardo gioco dell’oca, col ritorno alla casella di partenza, ovvero all’affidamento all’Inail per costruire il nuovo Santa Croce e Carle, ma anche il futuro ospedale di Alessandria per il quale era stata avviata identaica procedura, sempre proposta dal Gruppo Dogliani. E ciò in queste ore getta ombre di preoccupazione anche per quanto riguarda la vicenda alessandrina. Inoltre, non sfugge che Dogliani è pure impegnato nella realizzazione del Parco della Salute di Torino. Non male per un gruppo in contenzioso con la Regione.

Ma restando nel capoluogo della Granda, la svolta rispetto a una strada che pareva ormai definita arriva ai primi di giugno quando un dossier, inviato dal direttore generale dell’azienda ospedaliera, arriva negli uffici dell’assessorato alla Sanità. Contiene le risultanze degli studi effettuati da più di un advisor, tra cui l’Università Bocconi, e i pareri da questi forniti in particolare sulla sostenibilità del piano finanziario del partenariato proposto nella primavera del 2022 dal Gruppo Dogliani attraverso la Inc, a sua volta inserita nella holding Fininc.

Il dossier non pare lasciare spazio a interpretazioni, essendo il parere concordemente negativo circa la sostenibilità del piano economico-finanziario che, nel frattempo, era stato rivisto dal gruppo Dogliani. Una rivisitazione dei conti “favorita” in qualche modo dalla necessità di aggiornare il progetto al nuovo codice degli appalti che non prevede più un preliminare, bensì un progetto definitivo. E da quella rivisitazione dei conti è saltato fuori un aumento di circa il 25 per cento rispetto al già previsto incremento messo in conto al momento dell’ultima versione in cui già si teneva conto degli effetti prodotti dalla guerra scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina e di altri aspetti globali di impatto sui costi.

Quando lo Spiffero anticipa la decisione, l’assessore la riduce a “indiscrezioni giornalistiche”. Ma sarà lo stesso Riboldi ventiquattrore dopo a confermare tutto, audito in commissione Sanità, dove , appunto esplicita la decisione della retromarcia rispetto al partenariato pubblico-privato quale strumento per realizzare i futuri poli ospedalieri di Cuneo e Alessandria, con un ritorno all’ipotesi iniziale, poi accantonata, dell’affidamento all’Inail.

Quell’Inail che il predecessore di Riboldi, il leghista Luigi Icardi, aveva a sua volta abbandonato come possibile soluzione privilegiando la strada dell’accordo col privato, il quale nel frattempo si era fatto avanti. Siamo nella primavera del 2022 quando l’allora direttore generale dell’azienda ospedaliera Elide Azzan riceve la proposta di un ppp da parte della Inc, società del gruppo Fininc, impresa di costruzioni della famiglia Dogliani. Nello stesso periodo, da quando si è incominciato a entrare nel vivo della questione e dopo la scelta del sito dove costruire il futuro nosocomio, si continua a dare pressoché per scontata la soluzione indicata dalla Regione, ovvero quella esplicitata a gennaio dall’assessore Luigi Icardi in risposta alle polemiche circa la mancanza di risorse finanziarie: “I soldi ci sono – aveva detto – e sono 310 milioni dell’Inail per Cuneo”. Poi una postilla, cui pochi avevano prestato attenzione, ma che adesso suona in qualche modo anticipatrice di quel che sta accadendo: “ma – aveva aggiunto il responsabile della sanità piemontese – teniamo aperte anche altre strade di finanziamento per trovare le fonti che garantiscano più rapidità di azione”. Un po’ di mesi dopo ecco arrivare all’Aso la proposta del gruppo Dogliani.

Da lì in avanti sarà un percorso ad ostacoli con la pratica che resta ferma nell’ufficio dell’Azzan la quale dopo uno scontro con Icardi proprio sui ritardi si dimetterà. Al suo posto arriva Tranchida e l’iter riparte di buona lena, tanto che fra trattative e aggiornamenti con il privato tutto pare procedere con meno intoppi, fino alla “bocciatura” degli advisor e la decisione di Riboldi, il quale oltre che dei numeri pare anche tenere conto di una visione ideologica meno privatistica circa la realizzazione dei nuovi ospedali.

Probabilmente ci sarebbe stato lo spazio per ulteriori trattative con il proponente del partenariato tese a ridurre quei costi ritenuti insopportabili. Peraltro è la stessa procedura del Ppp a prevederlo. Ma la decisione “irrevocabile” l’assessore di Fratelli d’Italia l’ha presa e non lascia alcuno spazio a possibili ripensamenti. Sembra non pesare ciò che era facile se non scontato mettere in conto, ovvero quel ricorso che puntualmente è arrivato. Difficile prevedere l’esito della questione che spetterà al Tar dover dirimere. Nel frattempo tocca affidare e pagare il nuovo progetto da presentare all’Inail cui spetterà bandire la gara per la costruzione del nuovo ospedale che resterà di proprietà dell’istituto cui la Regione, tramite l’Aso, pagherà un canone di affitto. E, oggi, nessuno può escludere che alla fine i progetti da pagare saranno due: quello per l’Inail e quello fatto dai Dogliani che la Regione manco può provare a comprare. Se qualcuno pensasse di farlo, oltre che nella giustizia amministrativa incorrerebbe pure in quella penale.