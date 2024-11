Alluvione 1994, Alessandria ricorda le sue 14 vittime

Ad Alessandria è la giornata delle celebrazioni ufficiali, con messa in Cattedrale, per le 14 vittime in città nell'alluvione che nel 1994 sconvolse il Piemonte. Cerimonia di ricordo ai monumenti nel quartiere Orti e nel sobborgo di San Michele; consigli comunale e provinciale in seduta aperta. Il profilo Facebook del Comune di Alessandria ricorda le persone che morirono, quelle che persero i loro affetti, quelle che si videro la casa invasa dal fango. "Ma lo fa - sottolineano da Palazzo Rosso - partendo dalla forza di una comunità che alla furia dell'acqua contrappose il suo corpo come argine di solidarietà e di rinascita". Si continuerà con le celebrazioni domani, giovedì 7, al Teatro Ambra con un'iniziativa rivolta agli studenti; il giorno dopo nell'Aula Magna del Disit Upo con un evento in collaborazione con l'associazione di Protezione Civile "Due fiumi".