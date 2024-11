Ue, Urso: A breve presentiamo non-paper su automotive

"Nei prossimi mesi, con l'insediamento della nuova Commissione Ue, la partita della dell'industria europea si gioca su questo, a partire dall'automotive, dalla siderurgia, dall'economia circolare, dalle materie prime critiche e dall'energia. Il governo è fortemente impegnato, siamo in procinto di presentate un 'non-paper' sull'automotive e lo faremo anche con la siderurgia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio in occasione della seconda giornata degli Stati generali della green economy, che si svolgono a Rimini, nell'ambito di Ecomondo.