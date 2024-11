SANITÀ

118, l'algoritmo della concordia.

Pace fatta tra medici e infermieri

Trovata la soluzione per il contestato protocollo per le ambulanze senza dottore a bordo. Gli Ordini professionali siglano un accordo. Riscritta (ma non stravolta) parte della contestata (e congelata) delibera di Azienda Zero. In futuro più auto-mediche nel sistema

Pace fatta sugli algoritmi per il 118. Anche se entrambi i fronti non hanno mai dichiarato apertamente guerra, tra i medici e gli infermieri, attraverso i rispettivi Ordini professionali e sindacati la tensione da mesi era alta e le conseguenze rischiavano di ricadere sul sistema dell’emergenza piemontese.

Tutto era incominciato con la delibera (poi congelata dall’assessore Federico Riboldi) di Azienda Sanitaria Zero in cui venivano elencate le situazioni in cui venisse a trovarsi l’infermiere a bordo dell’ambulanza senza medico e le azioni da compiere a seconda della tipologia e della gravità del caso. I medici erano subito saliti sulle barricate contestando, con tanto di riferimenti normativi nazionali, la possibilità data in alcune circostanze agli infermieri di somministrare alcuni farmaci in assenza della prescrizione che, appunto, è di esclusiva pertinenza dei camici bianchi.

Una situazione di stallo, quella venutasi a creare, con l’atto emanato dalla Super Asl diretta da Adriano Leli le cui ricadute, in assenza di una soluzione quale poi è stata trovata e sancita oggi in un documento congiunto, avrebbero potuto arrivare a comportare una sorta di paralisi del servizio o, comunque, uno statio di incertezza e rischio giuridico per gli operatori. Da qui la decisione di incaricare due esperti come il direttore del dipartimento Emergenza di Azienda Zero Gianluca Ghiselli e il consulente dell’assessore nonché in passato tra coloro che diedero vita al servizio 118 in Piemonte, Valter Galante i quali, insieme al direttore regionale della sanità Antonino Sottile sono riusciti, in tempi abbastanza brevi, la quadratura del cerchio.

Nessuno stravolgimento della delibera originaria, tantomeno palesi retromarce sullo schema indicato a luglio da Leli. Semmai a portare all’accordo tra medici e infermieri è stata un’azione “diplomatica” e di mediazione con il risultato di una riscrittura di alcuni passaggi che a detta dei medici lasciavano dubbi o, comunque, non esplicitavano a sufficienza la titolarità della diagnosi e della prescrizione in capo a loro. Con questa premessa, ribadita in ulteriori passaggi del documento che si apre ricordando come l’integrazione professionale tra medici e infermieri sia alla base del sistema dell’emergenza piemontese fin dalla sua origine, nell’accordo viene ribadita l’importanza dell’introduzione delle auto-mediche “per poter operare a sostegno ei pazienti più critici”, laddove l’ambulanza non abbia il dottore a bordo.

Vengono definiti con più precisione tutti quei casi in cui l’infermiere, seguendo proprio l’algoritmo di riferimento, può intervenire in autonomia, senza per questo violare la legge o invadere competenze proprie del medico. Questione risolta, insomma. E difficilmente sarebbe stata accettabile una situazione di netto rifiuto da parte del settore medico, a fronte di un accoglimento positivo degli infermieri, tenendo conto non solo della carenza di camici bianchi che investe pesantemente anche il 118, ma non di meno delle esperienze analoghe già a tempo in atto in altre regioni.