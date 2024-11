Alluvione: Lo Russo, prevenzione esige risorse a fondo perduto

"Da quella tragedia molto è stato fatto, soprattutto sui temi della prevenzione e dei danni alle persone, ma molto resta da fare. Siamo in un momento in cui questi eventi, al di là di qualcuno che continua a negarli, non sono più eccezionali ma ricorrenti e credo sia giunto il momento di avere un ulteriore cambio di paradigma, sapendo però che per fare prevenzione e per fare un'azione corretta servono risorse economiche a fondo perduto". A dirlo, a margine della presentazione di Anci Off, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel giorno del 30esimo anniversario dell'alluvione in Piemonte del 1994. "Servono fondi - precisa Lo Russo - perché bisogna fare le opere di contenimento, di mitigazione, le vasche di laminazione, cose che richiedono una forte determinazione politica perché si scontrano contro interessi che ci sono, legittimi, e che sono, per certi aspetti, contrastanti rispetto a un uso del suolo che invece deve essere vocato a una dimensione di tutela dell'incolumità delle persone e delle cose. Questi 30 anni - conclude - devono servire certamente a celebrare le vittime ma anche come monito e spunto per tutta la politica, a tutti i livelli, nazionale e locale, a prendere ulteriore forza e consapevolezza e fare un ulteriore passo avanti sulla difesa e il contrasto al dissesto idrogeologico, che con il cambiamento climatico non è più un fatto occasionale".