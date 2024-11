Lesioni agli occhi dopo l'operazione, condannato medico a Torino

È stato condannato dal gup a due anni e mezzo di carcere per lesioni volontarie aggravate e falso ideologico Raffaele Nuzzi, dirigente medico all'ospedale Oftalmico e professore associato di Oftalmologia alla Facoltà di Medicina di Torino. Una decina i pazienti, parti offese nel procedimento, erano finiti in sala operatoria per un intervento chirurgico diverso da quello previsto. Operazioni per l'ostruzione del dotto nasolacrimale ed epifora si erano concluse con la mutilazione del sistema canalicolare, quello che regola il deflusso delle lacrime, causata, secondo l'accusa dall'asportazione del sacco lacrimale. Il pm Gianfranco Colace aveva chiesto per l'imputato una condanna a due anni e otto mesi di carcere.