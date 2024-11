Lo Russo, sbagliato limitare candidatura dei sindaci

All'indomani dell'approvazione delle modifiche alla legge elettorale regionale votate dal Consiglio regionale della Campania, che introducono, fra le altre cose, l'ineleggibilità alle consultazioni regionali dei primi cittadini dei Comuni campani fino a 5000 abitanti, sul tema interviene anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Non entro nel merito del caso specifico" - dice, interpellato a margine della presentazione del programma Anci Off che ha visto la partecipazione, in video collegamento, anche del presidente Anci, Roberto Pella - "ma in linea generale credo che una legge che impedisce ai sindaci di partecipare allo svolgimento della vita democratica della loro comunità sia sbagliata'. L'impossibilità di candidarsi alle regionali per i sindaci dei Comuni sotto i 5000 abitanti si aggiunge a quella, già prevista, per i primi cittadini di Comuni con popolazioni superiori, con l'obbligo, in caso di candidatura, di dimissioni tre mesi prima del termine della legislatura.