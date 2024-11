AMERICA 2024

Con Trump il peggio deve ancora arrivare. "I suoi elettori gli volteranno le spalle"

Da Torino non si guarda con grande ottimismo alla vittoria del tycoon. Reviglio, presidente della Uic e visiting professor a Yale, pronostica tempi grami: "Senza la Bidenomics classe media più debole". E sui dazi saranno guai per l'industria italiana ed europea

Per la classe media che lo ha scelto Donald Trump sarà un autogol, ma se ne accorgerà soltanto quando verranno meno i sostegni alla classe media messi in campo dall’Amministrazione Biden. Anche l’industria avrà modo di dolersi della vittoria del tycoon quando guerra dei dazi con la Cina entrerà nel vivo. Eventualità quanto mai probabile se The Donald manterrà le promesse fatte in campagna elettorale di usare la mano pesante sulle importazioni dal Dragone, azione propedeutica alla ripresa in grande stile della manifattura a stelle e strisce che poi è il sottotesto del suo “Make America great again”.

È il senso dell’analisi sviluppata a poche ore dalla chiusura delle urne americane da Edoardo Reviglio, economista e presidente dell’International University College di Torino, ateneo privato promosso dalla crème sabauda fondato da Franzo Grande Stevens. Ma anche figlio d’arte: il padre Franco Reviglio, esponente socialista di alto lignaggio, due volte ministro delle Finanze è stato levatore di un’influente schiatta di manager pubblici meglio noti come i “Reviglio boys”. Edoardo Reviglio oltre all’accademia è visiting professor a Yale, e in passato è stato capo economista di Cassa depositi e prestiti.

Secondo l’economista torinese gli Usa dovranno aspettarsi meno tasse per i ricchi e deficit crescente, una significativa sforbiciata alla spesa sociale a beneficio di quella militare, lasciando “guasto” l’ascensore sociale americano che da oltre quarant’anni ha smesso di funzionare. Sarà l’addio alla “Bideneconomics”, con cui l’ormai ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si era riproposto di sanare le fratture sociali interne al Paese. Ma sono proprio i destinatari di quelle politiche – la working class che dà corpo alla “pancia” degli States – ad aver scelto il tycoon: “Non hanno capito che votando Trump hanno votato contro loro stessi, dandosi la zappa sui piedi”, spiega Reviglio in un colloquio con l’Adnkronos. La debolezza della classe media ha radici antiche che sommano quattro decadi di tagli al welfare – dalla sanità ai fondi per i college pubblici – fino ad arrivare all’oggi in cui “il 70% della società Usa, in larga parte composta peraltro da bianchi, ha difficoltà a mandare i propri figli al college, permettendogli così di salire in una fascia sociale più alta”.

Per uscire da questo stallo servirebbero “misure strutturali da 80-100 miliardi di dollari l’anno”. Nel corso del suo mandato, Biden aveva tentato di arrivare ad una “società meno divisa”, sia con l’Infrastructure Investment and Jobs Act, che includeva programmi di sostegno alla scuola, all’università, agli ammortizzatori sociali e alla crescita dei salari (poi sensibilmente ridotti nel passaggio tra Senato e Congresso, con l’altolà delle grandi lobby)”, ricorda il docente di economia. Ma ora “non è certo che, con Trump, queste misure strutturali proseguano”. Anzi, una svolta sul fronte fiscale, con il taglio delle tasse prospettato dal nuovo presidente, potrebbe causare un “problema fiscale che rischia di mettere l’economia in sofferenza, riducendo così i margini di spesa”. Una situazione tragica? “No, non drammatizzerei. Gli Usa hanno numerosi punti di forza, l’economia cresce e l’inflazione sta rientrando. Tuttavia – chiosa Reviglio – se non si riuscirà a rimediare al forte indebolimento della classe media, si potrebbe arrivare a un paese molto diviso”.

C’è un’altra incognita col ritorno di Trump alla Casa Bianca: lo spettro della guerra delle tariffe. Dopo una campagna elettorale “aggressiva”, fatta di annunci roboanti di aumenti fino al 60% sulle merci cinesi e dal 10 al 20% per tutti gli altri paesi importatori, ora il tycoon dovrà effettivamente concretizzare le “minacce” – rivolte soprattutto a Pechino – dei mesi passati. Ma bisogna fare i conti con l’industria Usa: “Se la bomba dazi esplode, Trump si ritroverà l’industria americana contro. Alla fine, dovrà abbassare la guardia”, spiega Reviglio. L’industria americana opera in un mondo ancora globale e interconnesso e potrebbe accusare pesantemente l’annunciato aumento dei dazi: “I componenti con cui si costruiscono i prodotti americani sono complessi come mai è successo nella storia umanità, dispersi in molte aree del mondo, tra cui soprattutto la Cina e in generale il sud est asiatico. Un reshoring sarebbe possibile ma solo parzialmente perché una politica di tariffe aggressive metterebbe l’industria americana in difficoltà'”, precisa Reviglio, secondo cui è probabile quindi un dietrofront o quantomeno un’attenuazione dello scenario prospettato da Trump in campagna elettorale.