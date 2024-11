LA SACRA FAMIGLIA

Margherita Agnelli reclama Dicembre, ma per i giudici è inammissibile

Il tribunale civile di Torino respinge il ricorso presentato dalla figlia dell'Avvocato sulla cassaforte della famiglia, finita nella contesa per l'eredità. "Non ha titolo, avendo lei deciso di uscire dalla società nel 2004"

Il tribunale civile di Torino con ordinanza depositata il 6 novembre scorso ha dichiarato con decreto inammissibile il ricorso presentato da Margherita Agnelli De Pahlen che, nella battaglia sull’eredità dell’avvocato Gianni Agnelli, nell’agosto del 2022 si era rivolta ai giudici torinesi chiedendo loro di “invitare la Dicembre (storica cassaforte della famiglia Agnelli, ndr) alla regolarizzazione delle iscrizioni relative ai fatti modificativi e, in mancanza di ottemperamento, dichiarare l’irregolarità e/ o inefficacia delle iscrizioni effettuate su richiesta della Dicembre che hanno avuto ad oggetto la declaratoria dei soci”.

Secondo i giudici, infatti, Margherita Agnelli non ha titolo per impugnarlo avendo lei deciso di uscire dalla società nel 2004 ed essendo pacifico che i tre fratelli Elkann sono eredi. “Nel caso di specie – scrivono i giudici – invece, chi agisce è un soggetto da venti anni estraneo alla compagine sociale”. “In relazione alle contestazioni mosse in ordine alle oggettive irregolarità riscontrate sulle iscrizioni della società semplice Dicembre presso la Camera di Commercio di Torino, i legali di Margherita Agnelli prendono atto della decisione del Tribunale di Torino comunicata in data odierna di non volersi pronunciare su tali aspetti”, si legge in una nota. “Le motivazioni attengono ad una sua ipotetica carenza di interesse ad agire, in quanto tali iscrizioni hanno solo un carattere formale e non hanno alcun valore probatorio, vuoi sull’esistenza e vuoi sulla validità degli atti sottostanti. Questi ultimi, peraltro, sono già oggetto di separato accertamento, sia in sede civile, che penale”. Nel provvedimento si fa comunque presente che se in futuro “all’esito dei giudizi pendenti dovesse risultare una diversa compagine sociale o un diverso assetto, il Conservatore del registro delle imprese potrebbe scriverle nell’esercizio dei propri poteri ufficiosi o all’esito di una richiesta di iscrizione da parte dei soggetti che apparissero in quel tempo legittimati”. Quello presentato da Margherita Agnelli era un reclamo contro la precedente decisione presa dal giudice del registro il 26 aprile 2024.

Gli avvocati sottolineano che “tale pronuncia si pone in contrasto con quella precedentemente resa dello stesso Tribunale con la quale erano state accolte le domande di Margherita Agnelli, confermandosi l’interesse ad agire di quest’ultima”. “Atteso che non sussiste alcuna decisione che legittimi gli atti oggetto di iscrizione – conclude la nota – proseguono le iniziative giudiziarie a tutela degli interessi di Margherita e dei suoi figli de Pahlen, volte anche a determinare la modifica radicale degli assetti proprietari della Dicembre. Ciò ancor più alla luce di quanto emerso con il Decreto di Sequestro disposto in data 13 settembre 2024 che, ad oggi, non risulterebbe essere stato impugnato da parte degli indagati, con relativa acquiescenza dei suoi effetti, sulla base dei fatti in esso contestati”.

Nella strategia legale di Margherita la richiesta inoltrata alla Dicembre era un passaggio prodromico al “colpo grosso”: la messa sotto tutela da parte dell’autorità giudiziaria della cassaforte di famiglia. Un piano, quello della figlia di Gianni Agnelli che contraddice la convinzione di John Elkann (che ne possiede il 60%) e dei suoi fratelli (con il 20% ciascuno) di non rischiare in alcun modo di perdere il controllo. Posizione condivisa anche dalla giornalista americana Jennifer Clark che nel suo recente libro L’ultima dinastia afferma perentoriamente che «qualunque cosa accada, John continuerà a essere a capo della Dicembre e di conseguenza di tutte le altre società attraverso le quali gli Agnelli e i Nasi controllano Stellantis perché il 25 marzo 1999 gli azionisti – tra i quali Margherita – hanno accettato di modificare lo statuto per conferirgli pieni poteri amministrativi e decisionali a prescindere dalla quota che detiene. Perciò il risultato della controversia riguarderà “solo” il destino di milioni di euro» (p. 355). E cita ad avvalorare la sua tesi l’atto di comunicazione e conferma dello statuto della società semplice Dicembre redatto dallo studio del notaio torinese Cesare Ferrero.

Insomma, per i legali del rampollo dell’Avvocato il controllo di Elkann sarebbe “blindato” e nessuna azione giudiziaria potrebbe metterlo in discussione. Di diverso avviso è la controparte. Dario Trevisan, legale di Margherita, sostiene che «le uniche informazioni sugli asseriti fatti modificativi riguardanti la Dicembre sono rinvenibili solo da quanto rendicontato – sulla base di mere fotocopie – al Registro delle Imprese di Torino da parte della società (ovvero dal suo amministratore unico John Elkann e dal notaio Remo Morone, con il concorso degli altri due asseriti soci Lapo e Ginevra Elkann), mediante iscrizioni effettuate solo nel 2021, ovvero 22 anni dopo quella presunta modifica. Semmai la fotocopia dell’atto del 24 marzo 1999 risultasse conforme all’originale, sarebbe comunque una semplice scrittura privata, priva di autenticazione. Non “un atto notarile”». Anzi, l’avvocato milanese sottolinea che se Margherita Agnelli «vedesse accogliere le proprie domande nei contenziosi civili, potrebbe acquisire la maggioranza delle quote della Dicembre». In tal caso, la posizione di John Elkann come amministratore sarebbe a rischio, poiché «l’amministratore di una società di persone – quale è la Dicembre – può essere revocato dalla propria carica per “giusta causa”».