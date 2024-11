FASCE TRICOLORI

Anci, gelo di Schlein su Lo Russo.

Fronda (campana) contro Manfredi

La corsa per il sindaco d'Italia è in un vicolo cieco. Forza Italia e De Luca scaricano l'ex rettore. Il collega di Torino sconta la freddezza del Pd (e il veto di Appendino): "Non decidono i partiti". Assemblea dei primi cittadini dem per sciogliere il nodo?

Un po’ lo blandiscono un po’ lo minacciano. Sono ormai quotidiani i messaggi trasversali recapitati a Stefano Lo Russo in un profluvio di telefonate e trattative. Lui tiene la posizione. Non un passo avanti e neanche uno indietro. È una guerra di nervi prima ancora che di campanili quella che si sta consumando sull’Anci. L’ascesa di Gaetano Manfredi, dalla sua Napoli a Torino, dove dal 20 al 22 novembre si svolgerà l’assemblea delle fasce tricolore, è ferma al di qua della linea gotica. Sembrava un passaggio scontato anche in virtù di endorsement autorevoli a partire da Antonio Decaro, sindaco dei sindaci prima di volare a Bruxelles. E invece quella che doveva essere una cavalcata trionfale si è scontrata con quel vento del Nord che spira da Milano fin sulla bassa padana. È stato Beppe Sala a rompere gli indugi invocando una sorta di “questione settentrionale”, la necessità di un’alternanza dopo gli otto anni del sindaco di Bari. Parole che sono piombate sul tavolo nazionale, dove gli emissari di Elly Schlein stavano trattando con le altre forze i termini di un accordo complessivo sull’ex rettore della Federico II. Che la segretaria punti su Manfredi, capace di incarnare l’immagine di un campo largo vincente nella sua Napoli (caso più unico che raro), è cosa ormai assodata nonostante si tenga alla larga da qualunque dichiarazione in merito, vieppiù dopo aver registrato tutte le resistenze che sconta l’inquilino di Palazzo San Giacomo.

Logiche territoriali e di appartenenza politica s’intrecciano in una sfida dall’esito sempre più incerto. L’unica cosa sicura è che spetta al Pd l’indicazione del presidente. Di fronte all’impasse si fa largo da giorni il timore che una decisione imposta all’ultimo momento possa lasciare strascichi tra chi continua a chiedere un confronto trasparente. Si parla di un Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro ed ex numero uno di Ali, sorella minore di Anci, particolarmente attivo a cercare una composizione del quadro che preveda la rinuncia di Lo Russo. Ma finora invano. C’è chi sonda nomi di compromesso (il sindaco di Mantova Mattia Palazzi o quello di Vicenza Giacomo Possamai) chi ipotizza un’assemblea dei primi cittadini dem che sciolga tutti i nodi, così da arrivare a Torino con un solo candidato evitando conte e ulteriori polemiche.

“La presidenza Anci, e in genere gli assetti dell’associazione, sono una prerogativa dei sindaci e non dei partiti” ha messo in guardia Lo Russo, ieri, a margine della presentazione degli eventi di Anci Off. “E i sindaci – ha aggiunto – fanno bene a ribadire questo loro spazio di autonomia anche rispetto a normali dialettiche che è giusto che ci siano”. Nel suo lessico, spesso bizantino, il sindaco di Torino ha non solo ribadito di essere in campo, ma ha anche chiesto alla leader del suo partito di mantenere una posizione terza rispetto a questa partita. Parole che suonano come una risposta a chi, nei giorni scorsi, lo aveva intercettato proponendo delle compensazioni a fronte di un suo passo indietro (su tutte il coordinamento delle città metropolitane che era in capo a Dario Nardella). Grazie vado avanti, sembra essere stata la risposta di Lo Russo a leggere in filigrana le sue parole.

Intanto, a casa Manfredi ci sono un po’ di panni sporchi da lavare. Il governatore Vincenzo De Luca ha fatto sapere che i sindaci campani che fanno riferimento a lui non voteranno per il collega di Napoli. Come se non bastasse il fratello dell’ex rettore, che siede in Consiglio regionale, ha votato la legge con cui di fatto viene dato il via libera a De Luca per un terzo mandato (con gran scorno di Schlein) e allo stesso tempo sancisce l’ineleggibilità dei sindaci, pure quelli dei comuni con meno di 5mila abitanti. Al Nazareno si tende a minimizzare, ma c’è chi ci sguazza: “Massimiliano Manfredi si è reso ridicolo e ha indebolito la candidatura del sindaco di Napoli alla presidenza dell’Anci” ha detto il coordinatore campano di Forza Italia Fulvio Martusciello annunciando il ritiro del sostegno che i delegati campani azzurri avevano promesso a Manfredi.

I nemici in casa non mancano anche a Lo Russo, nonostante lui possa fregiarsi dell’appoggio del “suo” governatore, Alberto Cirio. Su tutti pesa il veto di Chiara Appendino, numero due del M5s che sedette prima di lui al piano nobile di Palazzo di Città. Se Manfredi è l’incarnazione del campo largo, Lo Russo ne è la negazione sia per motivi politici sia personali ed è da capire se – dopo l’ennesimo tonfo in Liguria – il Nazareno vorrà mantenere un atteggiamento coerente nei confronti dell’alleanza con i pentastellati o dare piuttosto un segnale di pacificazione all’ala riformista. Lo Russo, inoltre, sconta una certa freddezza, quando non aperta ostilità, tra quei deputati e senatori piemontesi più vicini a Schlein: gli stessi che da mesi lavorano sottotraccia per disarcionarlo e chissà, magari, per prenderne il posto. La partita è quantomai aperta. Impossibile prevederne l'esito.