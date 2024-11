SANITÀ

Direttori Asl, 40 nuovi aspiranti. Manager all'assalto del Piemonte

Risposta record alla riapertura del bando in vista delle nomine di fine anno. Dieci aspiranti sono piemontesi, il grosso arriva dalla Lombardia e dal Lazio "meloniano". Allarme tra gli attuali vertici per l'inattesa concorrenza

Un piccolo esercito di aspiranti direttori generali per le aziende sanitarie del Piemonte. È quello che, per molti versi inaspettatamente, emerge dal conto delle domande ricevute dagli uffici del grattacielo presentate dai manager che chiedono di essere inseriti nell’elenco regionale degli idonei alla direzione di aziende sanitarie e ospedaliere in vista dei rinnovi di fine anno.

Sono, infatti, ben 40 le pec ricevute fino alla mezzanotte scorsa, termine ultimo per rispondere al bando riaperto per pochi giorni al fine di aggiornare e incrementare la lista dei papabili. Dei 40 aspiranti, 7 sono pronti a trasferirsi dalla Lombardia, 5 dal Lazio, 4 dall’Umbria mentre il resto delle domande è suddiviso in maniera piuttosto diffusa tra le altre regioni. Per quanto riguarda il Piemonte sono 10 i manager che risiedono nella regione e che non erano ancora inseriti nell’elenco, molti dei quali per il fatto che all’epoca del precedente bando non erano ancora in possesso dei requisiti richiesti.

Quest’ultima infornata, su cui pochi erano pronti a scommettere circa la quantità notevole di domande, aumenta di circa il 50% il precedente elenco e, ovviamente, la “concorrenza” per chi tra i manager in carica confidava proprio anche nell’esiguità della rosa da cui si dovranno scegliere alcuni dei nuovi vertici per le 15 aziende i cui attuali direttori generali erano stati prorogati nelle loro posizioni per evitare nomine a ridosso delle elezioni regionali dello scorso giugno.

Oltre ad avere riaperto l’elenco la Regione, ha previsto seppur non ancora definito formalmente un aumento degli stipendi per annullare le differenze che fino a oggi vi sono dal punto di vista economico con alcune regioni vicine, in particolare la Lombardia. E come attestano le domande è proprio da Oltre Ticino che arriva, come sempre peraltro, il numero maggiore di candidati. Anche se non va sottovalutato, in questo, il Lazio che molti non senza ragioni indicavano come un nuovo bacino per futuri manager della sanità piemontese anche per questioni legate alla politica e in particolare al peso che Fratelli d’Italia, partito che esprime l’assessore Federico Riboldi, avrà nella scelta dei nuovi direttori.