Cugini

Dicono che… mentre i tifosi granata tracannano fiaschi di Red Bull sperando che il patron Urbano Cairo si levi presto di torno, i cugini bianconeri abbiano messo in fresco lo champagne. Le voci, sempre più insistenti, sui piani di Andrea Agnelli per tornare alla guida della Juventus, infatti, galvanizzano i sostenitori della Vecchia Signora nella cui memoria è ancora vivo il ricordo di una stagione vincente. Dopo le dimissioni a novembre 2022, a seguito delle indagini condotte dalla Procura di Torino e delle criticità evidenziate dalla Consob, l’ultimo erede della dinastia a portare il nome Agnelli sembrerebbe intenzionato a rientrare sulla scena, recuperando una posizione di controllo all’interno della società in modo autonomo dal cugino John Elkann. Agnelli starebbe cercando di costruire una solida rete di investitori stranieri, in particolare provenienti dal mondo arabo, con i quali starebbe discutendo possibili investimenti nel club torinese. Il piano si baserebbe sulla raccolta di capitali esterni, una mossa necessaria per garantire l’autonomia finanziaria necessaria al suo ritorno in grande stile. Gli incontri con potenziali investitori sarebbero stati frequenti e approfonditi, e coinvolgono non solo manager italiani, ma anche figure di spicco del panorama internazionale.