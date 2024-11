POLITICA & GIUSTIZIA

Guerra sull'edilizia a Milano, altra tegola su Mazzoleni: indagato per la terza volta

L'attuale assessore all'Urbanistica di Torino raggiunto dall'ennesimo avviso di garanzia per la sua attività di progettista. Lo scontro tra procura meneghina e Palazzo Marino sta provocando uno stillicidio di misure giudiziarie, sequestri e blocco dei cantieri

E ora tocca non a opere in costruzione, come nelle precedenti azioni giudiziarie, ma addirittura a un palazzo già abitato. Questa mattina i sigilli sono stati messi allo studentato universitario (122 posti letto) tra via Lepontina 4 e via Valtellina 38 a Milano, dove pure è stato sequestrato il cantiere di altri due edifici in via di realizzazione, due torri di 8 e 13 piani per 65 appartamenti, facenti parte del medesimo complessivo progetto immobiliare, “Scalo House”. Anche questa volta sono indagati tecnici comunali e professionisti, in tutto 12, tra i quali per la terza volta in due anni l’attuale assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata di Torino, Paolo Mazzoleni, in passato presidente dell’Ordine degli architetti, che come progettista era già stato coinvolto nelle indagini sull'edificio Bluestone di piazza Aspromonte e sulle torri “Residenze Lac” di via Cancano. Una situazione che al momento pare non incidere sul rapporto fiduciario tra il sindaco subalpino Stefano Lo Russo e il suo assessore, di cui però negli ultimi tempi si rincorrono voci della sua volontà di lasciare la città della Mole. Ma per ora sono appunto solo rumors del tutto slegati dalle vicende giudiziarie.

A vedersi contestare le ipotesi di contravvenzioni urbanistiche sono, in concorso, il presidente della commissione per il paesaggio del Comune, Marco Stanislao Prusicki, il direttore dello Sportello unico edilizia del Comune, Giovanni Oggioni, il responsabile del procedimento Andrea Viaroli, il dirigente Mario Francesco Carrillo, i tecnici istruttori Riccardo Rinaldi e Nicoletta Carriero, il legale rappresentante e il procuratore della società operatrice Lepontina Gestioni, Marco Natale, poi Domenico Cefaly e Anselmo De Titta della Green Store Fund, i progettisti asseveratori Paolo Mazzoleni e Katina Bruno Ombra, e il direttore dei lavori Alessandro Boe.

L’ennesimo capitolo della “guerra sull’urbanistica” che vede da tempo fronteggiarsi la Procura meneghina e il Comune di Milano circa l’interpretazione delle norme. Il risultato è uno stallo dell’edilizia milanese. I dirigenti comunali hanno paura di firmare le pratiche, le società immobiliari non presentano progetti, vista la situazione di completa incertezza sull’interpretazioni delle regole urbanistiche. La norma “salva-Milano” annunciata dal ministro Matteo Salvini è ancora al palo. Palazzo Marino, in attesa di una soluzione legislativa, è costretto a barcamenarsi. Come se non bastasse il crollo delle pratiche e la diminuzione degli oneri avrà una ricaduta sul bilancio comunale molto importante: un altro tema con cui il Comune dovrà fare i conti per ripianare queste mancate entrate.

Nel provvedimento di oltre cento pagine il gip Mattia Fiorentini riepiloga tutta una serie di violazioni urbanistiche che sono le stesse già più volte additate nei precedenti sequestri dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano. Il gip in particolare sottolinea il tema dell’aggiramento dell’obbligo di legge di far passare in Consiglio comunale la convenzione con i costruttori, che invece la prassi del Comune ha per tanto tempo delegato a un funzionario davanti a un notaio: e questo è un tema delicato anche in prospettiva politica, perché appare difficilmente sanabile da qualunque tipo di “interpretazione autentica” verso la quale sembra si stia orientando la maggioranza parlamentare attraverso quell’emendamento sanatorio che il mondo dei costruttori e dei professionisti urbanistici e della politica milanese sembra reclamare, da mesi agitando lo spettro altrimenti della paralisi.