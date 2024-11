SAN GAUDENZIO

A Novara centrodestra in pezzi.

Lega-FdI, lite sul "marito d'Italia"

Il partito di Salvini (e del sindaco Canelli) attacca gli "alleati" per la nomina di Micciché (consorte della consigliera Iodice) alla fondazione per lo sviluppo. Dura la replica dei meloniani: "Parlate come il Pd. Così si mina l'alleanza politica"

Destra e sinistra si saldano contro Fratelli d’Italia a Novara. Casus belli la nomina di Edoardo Micciché a capo della Fondazione Novara Sviluppo. La designazione arriva dal presidente della Provincia Federico Binatti, meloniano, a beneficiarne il marito di Anna Clara Iodice, consigliera comunale all’ombra della cupola di San Gaudenzio, prima ancora rappresentante di FdI in Provincia, a sua volta figlia di Emilio Iodice, manager della Sanità un tempo leghista, quando sedeva nella giunta del primo mandato di Alessandro Canelli, salvo traslocare (assieme alla famiglia allargata) sotto le insegne di Giorgia Meloni. Tanto è bastato per riaccendere le accuse a un partito il cui nome rischia una connotazione sempre meno patriottica e sempre più nepotistica. I Fratelli d’Italia hanno famiglia e se la premier può nominare il cognato ministro e affidare alla sorella le redini del partito, perché gli altri dovrebbero fare diversamente?

I vertici locali del partito si ribellano: “A Novara si sta prefigurando un nuovo scenario politico sorprendente e a tratti sconcertante. Le recenti dichiarazioni fac-simile della Lega e del Pd sulla nomina di Edoardo Micciché, figura scelta per il suo alto valore professionale e umano, dimostrano una inedita alleanza che sembra aver trovato un terreno comune nel tentativo di attaccare o indebolire FdI” si legge in una nota della segreteria provinciale. Certo a leggere in controluce la politica a Novara, s’è scorto quel filo sottile che unisce dem e leghisti di cui si scorgono tracce anche tra i gangli dell’amministrazione comunale, come dimostra la presidenza della Commissione Bilancio affidata, in virtù di un gentlemen agreement, al segretario provinciale del Pd Rossano Pirovano.

“Questo strano connubio tra Lega e Pd, che dovrebbero rappresentare forze contrapposte, testimonia come a Novara il vero centrodestra sia rappresentato unicamente da Fratelli d’Italia, che resta fedele e coerente ai propri principi con l’impegno a difendere la meritocrazia e la trasparenza senza cedere a compromessi di comodo” prosegue la nota di FdI. Meritocrazia e trasparenza incarnate, a quanto pare, proprio da Micciché, che percepirà un compenso da 1.200 euro netti al mese per questo incarico, scelto in virtù delle sue capacità e solo accidentalmente legato alla famiglia Iodice.

Nelle scorse ore Lega e Forza Novara avevano parlato di “una nomina dettata più da ragioni partitiche e nepotistiche” che da ragionamenti di merito. “Riteniamo che la designazione di parenti di esponenti politici di partito debba seguire logiche di motivata eccezionalità e non essere la regola. Prassi di questo genere portano la gente a disaffezionarsi sempre più alla politica”. Ma le critiche a Binatti sono arrivate anche dal segretario di Forza Italia Diego Sozzani: “Ci faremo dare gli stati di famiglia dei politici di FdI per conoscere le dinamiche future”. Tutti contro Binatti, insomma, che almeno può contare su una difesa tutt’altro che d’ufficio di un partito con cui non sono mancate le tensioni, in passato.

È noto il gelo calato con il senatore Gaetano Nastri, padre padrone della pattuglia meloniana a Novara, in occasione delle candidature per le regionali, quando Binatti anelava un posto in lista che invece gli fu negato. Ed è proprio in quella partita che il presidente della Provincia potè contare sul supporto della Iodice, ora – secondo la lettura che ne danno gli avversari – ripagata di cotanta lealtà. “Con argomentazioni fuorvianti ed affermazioni mendaci è chiaro il tentativo del gruppo provinciale della Lega di Novara di delegittimare l’operato del presidente Binatti, sempre attento e scrupoloso nel merito e nel metodo delle nomine di sua competenza” dicono in FdI dove addirittura prefigurano, da parte della Lega, “un goffo tentativo di rottura dell’alleanza politica”. “Se la Lega intende far saltare il centrodestra lo dica chiaramente assumendosi ogni responsabilità. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare per tenere insieme Il centrodestra così come ci viene chiesto dei nostri elettori. Soltanto in questo modo potremo vincere le prossime sfide elettorali”.