GRANDI EVENTI

Atp Finals, Torino pazza per Sinner.

Tutto esaurito per il grande tennis

Esulta il numero uno della Fitp Binaghi per il riempimento dell'Inalpi Arena "al 99% con 183mila posti". Battuto il record sugli eventi indoor raggiunto l'anno scorso. Lo Russo: "Le vogliamo altri 5 anni". Nel girone dell'asso italiano Medvedev, Fritz e de Minaur

Si accendono i riflettori sul grande tennis a Torino. Stasera gli otto tennisti in gara sfileranno sul blue carpet di piazza Carlo Alberto per la tradizionale passerella che precede l’avvio del torneo, domani sera ci sarà il concerto inaugurale con Blanco, Madame e Marco Mengoni mentre per i primi match bisognerà attendere domenica. Oggi al grattacielo Intesa Sanpaolo sono stati sorteggiati i due gironi: il numero 1 al mondo Jannik Sinner avrà come rivali Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur nel gruppo 'Ilie Nastase’, mentre nell’altro gruppo (John Newcombe) si sfideranno Alex Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev.

Quanto al sorteggio del doppio, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno Marcelo Aravalo-Mate Pavic, Rohan Bopanna-Matthew Ebden, Kevin Krawietz/Tim Puetz. L'altro gruppo comprende Granollers/Zeballos, Koolhof/Mektic, Purcell/Thompson ed Heliovaara/Patten.

È sostanzialmente un tutto esaurito: ”Abbiamo ampliato la capienza dell’Inalpi arena e abbiamo un riempimento dei posti al 99%”, ha esultato il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi. “Anche quest'anno, per il secondo anno di fila, batte il record di presenze e spettatori paganti a livello di una manifestazione indoor nel nostro paese”. In totale 183mila posti per un pubblico che arriva da 101 Paesi.

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo spera di tenersi stretto il torneo: “Stiamo lavorando alacremente” per avere “per altri cinque anni le Atp Finals a Torino, in modo da proseguire il lavoro e andare avanti con una delle iniziative più importanti, non solo per il tennis ma per l'intero territorio”. Per adesso le Finals resteranno sotto la Mole soltanto fino al 2025.