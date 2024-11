GiGroup cerca 800 lavoratori in Piemonte in vista del Natale

Sono 800 le offerte di lavoro dell'agenzia per il lavoro GiGroup in Piemonte con l'avvicinarsi del Black Friday e del periodo natalizio. Insieme ai comparti più tipicamente stagionali (logistica, grande distribuzione organizzata, retail, Horeca e Fast Moving Consumer Goods), si confermano anche quest'anno numerose opportunità in ambito customer care. Per il settore logistica Gi Group ricerca 450 figure per i ruoli di pickerista, carrellista, retrattilista, magazziniere/a, preparatore/preparatrice merce, impiegato/a di magazzino e autista. Le proposte si rivolgono sia a profili senza esperienza pregressa sia a figure esperte. Si richiede disponibilità part-time, full-time, nei weekend e giorni festivi. Per la grande distribuzione organizzata sono invece cento le posizioni aperte come addetto/a ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassiere/a e scaffalista. Ci si rivolge sia a coloro che non hanno esperienza sia a chi ha un percorso professionale già avviato. È richiesta disponibilità part-time, full-time, nei weekend e giorni festivi. Ulteriori opportunità arrivano anche dal settore Retail, per il quale Gi Group sta cercando cento profili come addetto/a vendita e allestimento, e dal settore Horeca con quaranta profili da inserire come addetto/a alla ristorazione, cameriere/a, barista, cuoco/a, commis di cucina e pizzaiolo/a. Per gli inserimenti in ambito Horeca è gradita l'esperienza nel settore e la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nel fine settimana. Per il mondo Fast Moving Consumer Goods sono cinquanta gli inserimenti previsti come operaio/a alimentare, tutti rivolti a profili preferibilmente con esperienza pregressa in contesti produttivi o di magazzino. Si richiede inoltre disponibilità a lavorare su turni anche notturni.