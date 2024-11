Ecomondo, Iren celebra sostenibilità con lo "scarabocchio"

Un’installazione imponente che incrocia i linguaggi dell’arte e della sostenibilità. Si presenta così La Torre, l’opera realizzata dal Gruppo Iren in collaborazione con l’illustratore Francesco Caporale, in arte “Fra”, in occasione della presenza dell’azienda all’edizione 2024 di Ecomondo. L’installazione realizzata in poliuretano espanso e pallet riciclati provenienti dagli impianti del Gruppo – rispettivamente ReMat, in provincia di Torino, e Circular Wood a Vercelli - sosterrà quattro tele decorate dall’artista durante i giorni della manifestazione, attraverso il suo stile distintivo, il Doodle. Questa forma stilistica, letteralmente “scarabocchio”, si incontra in armonia con i principi che guidano la presenza di Iren a Ecomondo, essendo una tecnica accessibile e sostenibile che non richiede l’uso di materiali complessi. La torre verrà quindi completata domani, al termine della manifestazione, dopo aver accompagnato e riprodotto sulle proprie tele, le tematiche affrontate durante gli appuntamenti di Iren nel proprio stand. Una declinazione creativa, dunque, degli obiettivi strategici di sostenibilità del Gruppo, che rappresentano un pilastro del Piano Industriale: un impegno concreto che, in parallelo alle attività e agli investimenti di Iren nell’ambito, viene implementato attraverso iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento che utilizzano linguaggi alternativi, come quello dell’arte.