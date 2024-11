Atp Finals, a Torino modifiche alla viabilità

Per garantire il regolare svolgimento delle Nitto Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino, nell'area dello Stadio Olimpico e altre zone della città, sono stati decisi una serie di provvedimenti, come la chiusura di alcune vie e tratti di strada e divieti di sosta, l'attivazione di aree di sosta a pagamento con forfait, la ricollocazione di quelle destinate alla sosta dei disabili e di quelle a disposizione degli operatori del commercio, oltre alla deviazione di alcune linee del trasporto pubblico locale. Per la serata di apertura delle Atp Finals (Nitto Atp Finals Grand Opening Show) in programma venerdì 8 novembre 2024 saranno attuati i provvedimenti già adottati per altri eventi che si svolgono all'Inalpi Arena. Per il trasporto pubblico locale dalle 9.30 di sabato 9 novembre fino al termine del servizio di domenica 19 novembre, il trasporto pubblico locale sarà interessato da una serie di provvedimenti di modifica del percorso che riguardano le linee 17 - 17B, la linea Extraurbana 442 (Nichelino - Stabilimento Tekfor). Chi ha biglietti d'ingresso potrà viaggiaree gratis sulle linee tranviarie 4 e 10 e bus 4N. Grazie alla collaborazione tra MaaS ToMove e Fitp tutti gli spettatori in possesso di un titolo di accesso alle Nitto Atp Finals potranno ricevere un "voucher special" del valore di 10 euro utilizzabile per coprire il 50% del costo di tutti i viaggi con Gtt, taxi, monopattini, bici e scooter, disponibili sulle Super App aderenti all'iniziativa MaasToMove". Dal 10 al 17 novembre, i passaggi delle linee saranno intensificati a partire dalle due ore precedenti e nell'ora successiva l'evento. Inoltre, la metropolitana verrà potenziata dal 10 al 14 novembre fino alle 00:30 e il 15 e 16 novembre fino all'1:30.