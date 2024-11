LA SACRA RUOTA

Il pacco regalo di Elkann a Trump: Stellantis taglia 1.100 posti in Usa

Ha giusto atteso l'elezione per annunciare la pesante scure sullo stabilimento di Toledo, nell'Ohio. I lavoratori interessati sono quelli di Jeep, dove la produzione sarà ridotta e circa 400 dipendenti saranno trasferiti. Lo storico rapporto Agnelli-America

Welcome Mr. President . Non è propriamente il regalo che si attendeva Donald Trump quello che oggi gli ha rifilato John Elkann. Stellantis, infatti, ha annunciato che eliminerà 1.100 posti di lavoro presso il suo stabilimento di Toledo, Ohio, con l’obiettivo di «ripristinare» la competitività, in un momento in cui la redditività della società in Nord America è crollata a causa dell’elevate scorte di veicoli invenduti che si sono accumulate nel primo semestre del 2024.

Secondo una nota diffusa dalla società guidata da Carlos Tavares, i lavoratori interessati sono quelli impegnati nell’assemblaggio dei veicoli Jeep, dove la produzione sarà ridotta a un turno anziché due. Inoltre, circa 400 dipendenti saranno trasferiti a un fornitore di servizi esterno. Stellantis sottolinea che questa decisione è dettata dalla necessità di adeguare la produzione al calo delle vendite, anche nel terzo trimestre scese del 20%, con 1,15 milioni di veicoli consegnati. Anche il fatturato ha subito una contrazione, registrando in Nord America un calo del 42%, scendendo a 12,4 miliardi di euro, complici il rallentamento delle vendite e le promozioni per ridurre le scorte. “Sebbene difficili, queste misure sono necessarie per aiutare l’azienda a recuperare competitività e, in futuro, riportare la produzione ai livelli precedenti”, sottolinea Stellantis. I licenziamenti saranno effettivi dal 5 gennaio 2025.

Una decisione che rischia di incrinare lo storico rapporto che per quasi un secolo ha legato la casa automobilistica della famiglia Agnelli e gli Usa. Se Ford e la sua organizzazione della produzione sono stati modello e palestra per il patriarca e le generazioni successive, che hanno potuto contare su un tutor di eccezione, Henry Kissinger, la svolta che ha consentito la ripresa della Fiat è avvenuta sotto l’ala di Barak Obama. Nel 2009, quando la gravissima crisi finanziaria che aveva messo in ginocchio Wall Street e le banche si era già estesa al mondo industriale, per evitare un tracollo che avrebbe colpito milioni di lavoratori, la Casa Bianca concedette a Chrysler i fondi necessari per emergere dalla bancarotta. Si trattava di una mossa politica, dettata più dal bisogno di evitare il baratro per un intero settore, e quindi un altro shock per l’economia, più che per una reale fiducia nella redditività a lungo termine della casa automobilistica. Ma l’allora da Sergio Marchionne fece di più, strappando a Obama un accordo per farsi dare Chrysler senza far sborsare un centesimo alla Fiat. È il primo passo di un percorso che porterà, nel giro di 5 anni, al controllo del 100% di Chrysler da parte del gruppo torinese, con la nascita di Fca (Fiat Chrysler Automobiles), ricostruendo la società fino a farne una casa automobilistica globale senza debiti, e, a partire dal 201, redditizia.

In verità, anche Trump ha mostrato apprezzamento verso il compianto manager col maglioncino. Durante il suo precedente mandato, infatti, nel 2016 nel corso di un incontro con i vertici dell’industria automobilistica americana, dichiarò che l’amministratore delegato di Fca è “il mio preferito in questa stanza”. Il tycoon apprezzò l’intenzione di continuare a investire negli Usa, spostando in Michigan una piccola parte della produzione che Fca aveva trasferito in Messico. Una concessione più d’immagine che di sostanza, accompagnata però da dichiarazioni pragmatiche che valsero a Marchionne la continua stima della Casa Bianca, al punto che quando le condizioni di salute iniziarono a peggiorare Trump chiamò Elkann per esprimergli il suo dolore e la sua vicinanza. Un episodio che il rampollo dell’Avvocato racconta spesso per lamentarsi invece del trattamento ostile del presidente del Consiglio italiano, quella Giorgia Meloni che l’ha mai voluto ancora incontrare, nonostante le richieste inoltrate a Palazzo Chigi dalla rete della diplomazia del gruppo.