LUI & LEI

"Grazie Appendino per le Atp Finals". Fair play di Lo Russo per Torino (e Anci)

Inatteso riconoscimento del sindaco per la sua predecessora e numero due del M5s. Fu lei a volere la kermesse del tennis quando era prima cittadina e ora si spera nel suo aiuto per evitare l'ennesimo "scippo" da parte di Milano

Ci ha messo tre anni, ma alla fine ce l’ha fatta. Come il celebre Fonzie di Happy Days che proprio non ce la faceva a chiedere scusa – pur provandoci la parola gli si strozzava in gola – anche Stefano Lo Russo non era mai riuscito a dire grazie a Chiara Appendino per aver portato a Torino le Atp Finals. Fino a oggi. Il riconoscimento, a sorpresa, è arrivato durante il sorteggio dei gironi al grattacielo di Intesa Sanpaolo, proprio all’inizio del suo intervento in cui ha dedicato alla sua predecessora “un grande grazie”, non un grazie qualsiasi, “per aver creduto prima di altri in questa grande iniziativa”. Lei dalla prima fila si limita a un sorriso di circostanza, un po’ tirato, che quasi diventa smorfia quando il primo cittadino prosegue: “Certamente nel suo ruolo di vicepresidente della Federazione tennis sarà con Angelo (il presidente Binaghi ndr) sponsor d’eccezione per quello che ci prefissiamo di fare nei prossimi anni”.

Lo Russo cerca alleati per non farsi scappare i magnifici otto della racchetta e per questo prova a lasciarsi alle spalle le solite beghe del pianerottolo di casa. Ora, poi, che punta al vertice di Anci assumere uno standing nazionale è d’obbligo, così la concordia istituzionale, per il bene di Torino, si estende pure ai Cinquestelle e pazienza se per Appendino lui resta indigesto come l’aglio per i vampiri e il Pd un partito da cui restare alla larga come ribadito in una recente intervista.

Il futuro delle Atp Finals è argomento di grande attualità in questi giorni. Torino, infatti, ha ottenuto l’organizzazione dell’evento per cinque anni (dal 2021 al 2025) e la prossima sarà l’ultima edizione sicura. Il primo cittadino si è già messo a disposizione per lavorare sul quinquennio successivo, ma dovrà fronteggiare la concorrenza di Milano, città diventata ossessione per la prima capitale d’Italia. Prima le Olimpiadi, stai a vedere che ora ci scippano pure le Finals. E sarebbe proprio un palazzetto olimpico a ingolosire Binaghi che da anni ripete di voler tenere “in Italia” la kermesse, non specificando in quale città e guardandosi bene dal citare Torino. Si tratta dell’arena di Santa Giulia, che verrà realizzata per i Giochi invernali di Milano-Cortina e che avrà 16mila posti a disposizione, 4mila in più dell’ex Isozaki di Torino. Si parla di aumentare gli incassi del 25 percento.

Che il piano sia di mantenere l’evento in Italia è confermato anche dal presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi, ex azzurro in Davis ai tempi di Sampras e Agassi. “Faremo del nostro meglio per tenere il grande tennis in Italia” disse un anno fa e oggi, ai microfoni di Sky ha spiegato che sul rinnovo del contratto con Torino “serve pazienza, daremo maggiori informazioni la domenica della finale”. Insomma, “Ci sono lavori in corso”. Dunque se sembra probabile che l’Italia otterrà per altri cinque anni la kermesse non è detto che sarà Torino a festeggiare.

Un compromesso parla di due anni ancora in Piemonte, per compensare le prime due edizioni caratterizzate dal Covid, e gli altri tre a Milano. Chissà. Per ora non ci sono certezze se non l’enorme successo di pubblico che anche quest’anno ha saputo generare questa manifestazione con il palasport di piazza D’Armi già esaurito al 99% e gli ultimi biglietti in vendita che si aggirano tra i 300 e gli 800 euro. A Palazzo di Città si respira un “moderato ottimismo”. E se Appendino ci mettesse una buona parola…