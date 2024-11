Censimento, in Piemonte interessate oltre 77mila famiglie

Proseguirà anche a Torino, fino al 23 dicembre, la settima edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, condotto dall'Istat. La nuova rilevazione censuaria, avviata nel 2018, si svolge ogni anno su un campione casuale di famiglie e realizzata esclusivamente con un questionario elettronico. In Piemonte saranno interessati trecento Comuni e oltre 77mila famiglie, mentre nel territorio metropolitano di Torino le famiglie coinvolte sono 20.212 distribuite in 84 Comuni. Il Comune, per favorire la diffusione dell'informazione ai cittadini, ha distribuito i manifesti Istat nelle otto sedi circoscrizionali e dell'Urp, nelle 13 sezioni della polizia municipale, nelle tredici sedi anagrafiche e nelle sedi di Punto Informativo Unificato, Informa Giovani, Informa Lavoro e Informa Stranieri. L'Ufficio statistica sta inoltre inviando alle famiglie campione la lettera informativa a nome della Città di Torino con i riferimenti telefonici e gli orari del Centro di Rilevazione. A oggi, sono state spedite 2.769 lettere. Nel 2023 la Città di Torino ha già raggiunto il 57,9% di risposte, superando del 5% la quota del 2022 (52,2%).